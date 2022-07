Großes Wochenende für Ellhofen: Erstmals seit sechs Jahren findet wieder ein Kinderfest im Ort statt. Was sonst noch geplant ist.

17.07.2022 | Stand: 18:10 Uhr

Das Historische Kinderfest in Ellhofen findet seit 1950 alle vier Jahre statt. 2020 wäre es wieder soweit gewesen. Doch das hat wegen Corona nicht geklappt. Nun aber ist es soweit: Am Sonntag stehen ab 13.30 Uhr wieder die Kinder und die von ihnen nachgespielte Ortsgeschichte im Mittelpunkt. Doch gibt es für das 800 Einwohner zählende Dorf noch mehr Anlässe zum Feiern.

„Ellhofen feiert dreifach“ ist das Motto für ein ganzes Festwochenende. Anlass sind neben dem Historischen Kinderfest auch das 1150-jährige Bestehen des Dorfes und der 50. Jahrestag der Eingemeindung in den Markt Weiler-Simmerberg. Am Freitag findet daher ab 19 Uhr ein Festabend statt, bei dem Ortsheimatpfleger Gerd Zimmer die Geschichte Revue passieren lässt. Am Samstag spielen die „Lustigen 5“ und die „9-Bar“ ebenfalls ab 19 Uhr zum Dorfabend auf. Das Programm am Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst.

Höhepunkt des Wochenendes ist am Sonntag ab 13.30 Uhr das Historische Kinderfest, das traditionell mit drei Böllerschüssen und einem Zug aus Kindern, Erwachsenen und Musikkapellen zum Dorfplatz beginnt. Initiiert hatte das Kinderfest vor 70 Jahren Dr. Anton Mair. Er stammte aus Ellhofen, unterrichtete aber am Gymnasium in Kaufbeuren. Dort erlebte er das Tänzelfest und brachte die Idee mit ins Westallgäu, als er ans Gymnasium in Lindenberg wechselte. Seit 1950 findet das Fest aller vier Jahre statt. In einer Proklamation spielen dabei Kinder aus Ellhofen und Umgebung wichtige Ereignisse der Dorfgeschichte nach.

Seit 40 Jahren ist Gerd Zimmer für das Kinderfest verantwortlich. Auch heuer hat er die Texte angepasst und ergänzt – denn auch die neueren Ereignisse kommen darin vor.

Nach der Proklamation warten verschiedene Spiele auf die Kinder. „Sie stehen im Mittelpunkt“, verspricht Gerd Zimmer. Für die Erwachsenen gibt es Kaffee und Kuchen – samt musikalischer Unterhaltung durch die Musikkapelle Simmerberg. Beteiligt ist auch die Marktgemeinde. Sie unterstützt das Fest mit einer Kostenbeteiligung in Höhe von 1000 Euro. Zudem übernimmt der Bauhof den Aufbau der Bühnenelemente.

Alle Veranstaltungen des Festwochenendes sollen auf dem Dorfplatz stattfinden. Sollte das Wetter nicht mitspielen, weichen die Akteure beim Festgottesdienst in die Kirche und bei allen anderen Veranstaltungen in das Dorfgemeinschaftshaus aus.

