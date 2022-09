Eltern hoffen auf Tempolimit bei Kita St. Wendelin in Niederstaufen

Geschwindigkeitsbegrenzung in der Niederstaufener Ortsdurchfahrt soll an Wochentagen von 7 bis 17 Uhr gelten. Wer nun entscheidet, ob diese kommt.

15.09.2022 | Stand: 10:15 Uhr

Eltern von Kindern, die den Kindergarten St. Wendelin in Niederstaufen besuchen, und Bürger hoffen auf ein Tempolimit im Bereich dieser Kita. Einstimmig hat jetzt der Gemeinderat beschlossen, diesen Wunsch gegenüber den zuständigen Fachbehörden zu unterstützen.

Eltern sowie Bürgerinnen und Bürger schlagen nach Angaben von Bürgermeister Jörg Agthe vor, die Höchstgeschwindigkeit im Umfeld der Kindertagesstätte an der Niederstaufener Ortsdurchfahrt auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen – und zwar zeitlich beschränkt wochentäglich von 7 bis 17 Uhr. In diesem Zusammenhang verwies Agthe darauf, dass sich in diesem Bereich auch zwei Bushaltestellen befinden und dass es bereits verschiedene Initiativen aus der Bevölkerung zur Senkung der Durchfahrtsgeschwindigkeit gegeben habe.

In Schlachters gilt am Kindergarten ein Tempolimit

Die Gemeinde möchte nun eine Verkehrsschau an dieser Stelle der Staatsstraße beantragen. Immerhin sei auch beim Kindergarten St. Raphael in Schlachters ein Tempolimit erreicht worden.

Bei den Ratsmitgliedern stieß der Wunsch auf offene Ohren. Einstimmig beschloss das Gremium in der jüngsten Sitzung, den Antrag zu unterstützen. Er soll nun an die zuständigen Behörden – nämlich an die Polizei Lindenberg, die Untere Verkehrsbehörde des Landratsamts Lindau und das Staatliche Bauamt Kempten – weitergeleitet werden „mit der Bitte um wohlwollende Prüfung“, wie es in dem Ratsbeschluss heißt.

