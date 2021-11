Für Röthenbach geht vielleicht schon 2022 ein langer Wunsch in Erfüllung. Das Staatliche Bauamt hat seine Meinung zu einer Ampel geändert.

04.11.2021 | Stand: 11:54 Uhr

„Ich bin total überrascht“, bekannte Röthenbachs Bürgermeister Stephan Höß in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Nach Jahrzehnten geht ein Wunsch der Röthenbacher in Erfüllung: In der Ortsmitte soll schon im nächsten Jahr eine Fußgängerampel für Sicherheit sorgen. Und dabei hatte ein Vertreter des Staatlichen Bauamts Kempten dies noch im Juli ausgeschlossen.