Weiler als EM-Quartier: Die Engländer waren schon da

04.12.2022 | Stand: 16:10 Uhr

Die Engländer waren schon da. Obwohl noch nicht einmal die Qualifikation ausgelost worden ist, gehen die Three Lions offenbar davon aus, bei der Fußball-EM 2024 dabei zu sein. Das Turnier findet vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland statt. 24 Mannschaften werden am Ball sein – und vielleicht schlägt eine davon ihr Quartier in Weiler-Simmerberg auf. Denn die Gemeinde steht als einer von 42 Base-Camp-Standorten auf der Liste der UEFA. Mehr als vier Jahre nach Abgabe der Bewerbung hatte es Weiler-Simmerberg im Sommer als potenzielles Basisquartier für den Spielort München in den finalen Katalog geschafft.

Und obwohl die Qualifikation erst im März 2023 beginnt, hat der erste Fußballverband die 6500 Einwohner kleine Marktgemeinde schon unter die Lupe genommen. Und zwar ein echtes Schwergewicht: England. Amtierender Vize-Europameister und derzeit Achtelfinalist bei der WM in Katar.

Wie Tourismus-Chef Sebastian Koch auf Nachfrage unserer Redaktion verriet, seien die Engländer bereits im Sommer in Weiler gewesen. Mitglieder des Teammanagements haben sich – mit DFB-Begleitung – das Raiffeisenbank-Stadion und das Hotel Tannenhof angeschaut. Allerdings haben sie nicht nur Weiler besucht. „Sie haben sich alle Standorte im ganzen süddeutschen Raum angeschaut“, sagt Koch.

Engländer wollen abgeschirmte Trainingsanlage bei EM

Große Hoffnung, dass Harry Kane & Co. tatsächlich hier Quartier beziehen, hat Koch allerdings nicht. Denn die Engländer wollen auf jeden Fall eine blickdichte Trainingsanlage, um sich vor neugierigen Blicken zu schützen. Das ist in Weiler nicht der Fall. Das Stadion ist von Wohnhäusern umgeben. Der englische Verband (FA) müsste also eine Art Schutzzaun hochziehen – und das würde mindestens 50.000 Euro kosten. „Sie haben erzählt, dass man sich gar nicht vorstellen könne, wie kreativ die englischen Paparazzi sind“, so Koch.

Ein weiterer Grund, weshalb vermutlich keine der ganz großen Nationen kommen wird: „Uns fehlt ein zweiter kompletter Platz. Da muss man ehrlich sein“, sagt Koch. Neben dem Stadion gibt es zwar noch einen Trainingsplatz, aber der misst nur 60 mal 25 Meter.

Nach der EM-Quali beginnt die Suche nach einem Quartier

Seit dem Besuch der Engländer hat sich in Sachen EM-Base-Camp nichts mehr getan. Koch bleibt aber gelassen. „Viele Nationen werden abwarten, wie die Quali läuft“, sagt er. Und die dauert bis Ende 2023. „Wir lassen uns überraschen“, sagt Koch. Es auf die finale Liste geschafft zu haben, sei allein schon ein riesiger Erfolg.

Vorstellen könnte sich Koch, dass eine „mittelgroße“ Fußballnation kommt. Zum Beispiel die Schweiz. „Die werden auch sicher bei der EM dabei sein“, glaubt er. Für Weiler sprechen hier aus seiner Sicht zwei Dinge: Die Fans der Eidgenossen hätten eine kurze Anreise – und das Hotel Tannenhof hat in der Schweiz einen guten Namen.