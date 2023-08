Junioren-Weltmeister aus dem Westallgäu unterschreibt Profivertrag

Radsportler Emil Herzog (18) aus Simmerberg fährt ab 2024 für das Team Bora-hansgrohe in der Worldtour. Dort fährt er mit einem prominenten Teamkollegen.

Das Aufgebot ist international. Die Fahrer kommen von überall her. Aus Belgien, Kolumbien, Luxemburg, Australien. Und bald auch aus Simmerberg: Nachwuchsfahrer Emil Herzog hat beim Team Bora-hansgrohe einen Profivertrag unterschrieben. Ab der Saison 2024 wird er für dessen Worldtour-Mannschaft starten.

„Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Es wird ein großer Schritt, aber ich bin mir sicher, dafür das richtige Umfeld gewählt zu haben“, sagt Herzog auf dem Internetportal radsport-news.com über den anstehenden Wechsel.

Emil Herzog ist einer der erfolgreichsten Sportler der Region. Derzeit vielleicht sogar der erfolgreichste. Sein Erfolg bei der Straßen-WM 2022 in Australien hatte ihn ins Rampenlicht gespült: Im Straßenrennen über 135 Kilonmeter hat er die Goldmedaille geholt – und wurde erst der dritte deutsche Junioren-Weltmeister überhaupt. Zuvor bereits hatte er sich mit Bronze im Zeitfahren den Traum von einer WM-Medaille erfüllt.

Viel Aufmerksamkeit nach dem WM-Titel für Emil Herzog

Der WM-Titel beschwerte dem ebenso höflichen wie zurückhaltenden Simmerberger, der keiner für die lauten Töne ist, ordentlich Aufmerksamkeit. Die Zahl seiner Follower bei Instagram hat sich seitdem verdoppelt – auf inzwischen rund 7200. Für einen Nachwuchsradfahrer aus einem kleinen Dorf ist das schon ganz ordentlich.

Und er machte den nächsten Schritt auf der Karriereleiter. Seine Ausbildung bei der Polizei brach er ab, weil die sich nicht mit seiner Radsportkarriere hatte vereinbaren lassen. Vom Team Auto Eder, dem er von 2020 bis 2022 angehörte, wechselte er Anfang 2023 zum US-amerikanischen Continental-Team Hagens Berman Axeon.

Doch schon damals war klar, dass das nur ein Zwischenschritt sein würde. Denn das Team Auto Eder ist die Nachwuchsabteilung von Bora-hansgrohe – und dessen Verantwortliche hatten damals schon angekündigt, dass Herzog wieder zurückkehren soll. „Ich bin davon überzeugt, dass wir ihn in den nächsten Jahren auch bei den Profis ganz vorne sehen werden“, sagte Manager Ralph Denk in einem Interview mit Eurosport.

Bora-hansgrohe ist bei der Mannschaftswertung der Worldtour immer unter den Top Ten

Das Team Bora-hansgrohe hat seinen Sitz in Raubling, einer kleinen Stadt im Landkreis Rosenheim (Oberbayern). Es gehört zu den renommiertesten Rennställen. Seit 2017 ist das Team bei der Worldtour dabei – und hat in der Mannschaftswertung immer einen Platz in den Top Ten belegt.

Herzog wird dort Teamkollege von Emanuel Buchmann. Der 30-Jährige gehört zu den besten Radfahrern Deutschlands, war bereits Vierter bei der Tour de France und ist amtierender Straßenmeister. Er kommt aus Ravensburg und wohnt in Lochau – also gar nicht so weit weg von Simmerberg.