Endlich spricht wieder ein Christkind am Kirchplatz in Weiler

„Weiler leuchtet“ startet am Wochenende - nach drei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie.

23.11.2022 | Stand: 14:12 Uhr

Dieses Jahr ist das Christkind wieder zu Besuch in Weiler – die vergangenen drei Jahre ist die Veranstaltung pandemiebedingt ausgefallen. Auf den Stufen zur Pfarrkirche hält Anna Bayer als Christkind, umringt von circa zehn Engeln, am Samstag, 26. November, um 19 Uhr den Prolog zur Adventszeit. Es ist der Start für Weiler leuchtet – denn nach der Ansprache des Christkinds wird die Weihnachtsbeleuchtung am Kirchplatz angeschaltet.

Heuer wird allerdings lediglich das Rathaus sowie der Christbaum angeleuchtet. Um Energie zu sparen, bleibt der Rathauspark sowie das Kornhaus in diesem Jahr dunkel, informiert Gästeamtsleiter Sebastian Koch auf Nachfrage.

Bläser der Musikkapelle Simmerberg umrahmen die Veranstaltung, die Bewirtung mit Glühwein, Punsch, Waffeln und Würstchen übernehmen der Gartenbauverein sowie die Freiwillige Feuerwehr Weiler.