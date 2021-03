Engagement im Libanon: Westallgäuer Gemeinden brauchen langen Atem

Westallgäuer Gemeinden tauschen über den Stand ihrer Projekte im Libanon aus. Manche Idee ist schon realisiert, andere hingegen entwickeln sich zäh.

15.03.2021 | Stand: 17:49 Uhr

Einzelne Projekte sind umgesetzt, eines startet bald, andere dümpeln vor sich hin – und manche Idee lässt sich nur in angepasster Form realisieren: So sieht die gemischte Bilanz der Westallgäuer Gemeinden aus, die sich seit fast vier Jahren im Libanon engagieren. In einer Online-Runde ist der Interkommunale Libanonausschuss Allgäu jetzt erstmals in diesem Jahr zusammengekommen, auf Einladung von Oliver-Kersten Raab, Bürgermeister der Gemeinde Hergatz, der turnusgemäß im Januar den Vorsitz des Ausschusses übernahm.