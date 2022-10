Entdeckungen in einer reichen Westallgäuer Kunstsammlung

Der Westallgäuer Heimatverein zeigt einen Teil seiner Schätze und stellt viele interessante Persönlichkeiten vor: als Porträtierte und als Kunstschaffende.

17.10.2022 | Stand: 09:45 Uhr

Streng schaut der Priester drein, fast ein bisschen grantig wirkt er mit seinen leicht nach unten gezogenen Mundwinkeln. Pfarrer Josef Kolb scheint den Maler zu fixieren, dem er im Jahr 1911 Porträt saß. In vollem Ornat, versteht sich. Das großformatige Ölgemälde sollte schließlich die Autorität des Geistlichen Rats unterstreichen. Zweifelsohne hat Otto Keck (1873 - 1948) diese Herausforderung meisterlich erfüllt. Die Gesichtszüge malte er ebenso detailreich und akribisch wie Stickereien und Spitzensäume an Stola und Messgewand. Das respekteinflößende Bild gehört zu den Hinguckern der aktuellen Ausstellung im Kornhausmuseum Weiler. Hier gewährt der Westallgäuer Heimatverein einen Einblick in seine reiche Kunstsammlung.

