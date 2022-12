Enten stören Badegäste am Waldsee - doch daheim sind die Tiere woanders

Am Waldsee sorgt Entenkot regelmäßig für Ärger. Nun gibt’s dazu eine neue Erkenntnis. Was das für Badegäste heißt.

14.12.2022 | Stand: 19:55 Uhr

das Thema ist (fast) so alt wie das Gewässer selbst. Enten sorgen am Waldsee in Lindenberg immer wieder für Ärger. Genauer gesagt ihre Hinterlassenschaften. Denn Entenkot kann für Menschen gesundheitsgefährdend sein. Egal, ob er dort im Wasser oder auf der Liegewiese zu finden ist.

