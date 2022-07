Entenrennen in Weiler: Hier gibt es noch "Rennlizenzen" für das Spektakel

Der Hausbach wird zur Rennstrecke: In Weiler findet am 30. Juli nach vier Jahren Pause wieder ein Entenrennen statt. Wie die Zuschauer etwas gewinnen können.

22.07.2022 | Stand: 05:08 Uhr

Der Countdown für das Entenrennen im Hausbach läuft. Viele hundert Zuschauer erwarten die Hausbachflitzer am Samstag, 30. Juli, in Weiler. Für das Rennen der kleinen Enten gibt es noch „Rennlizenzen“, sprich Lose. Zu gewinnen gibt es 150 Sachpreise.

Es ist das erste Entenrennen seit 2018. Damals standen hunderte Schaulustige am Hausbach. Auf entsprechende Resonanz hoffen die Hausbachflitzer als Veranstalter auch in diesem Jahr wieder wieder. 50 bis 60 große Enten von Vereinen und Firmen sollen sich ab 14.30 Uhr von der Schulbrücke aus auf den Weg den Hausbach hinab machen. Nach dem Gewitter in der Nacht auf Donnerstag hat er auch wieder etwas mehr Wasser.

Firmen und Vereine gestalten Enten für das Entenrennen

Aktuell warten die Hausbachflitzer noch auf weitere Enten für Vereine oder Firmen, die sich erstmals beteiligen. „Wir rechnen damit, sie am Wochenende oder Anfang nächster Woche zu bekommen“, sagt Stephanie Novy von den Hausbachflitzern. Ein Teil der Plastiktiere steckt seit Wochen in einem Container.

Die Enten der Vereine und Firmen, die bereits beim letzten Mal dabei waren sind in Schaufenstern am Kirchplatz zu sehen. Sie sind fast alle kunstvoll dekoriert.

Entenrennen 2022 in Weiler startet um 13.30 Uhr

Gleich 3000 kleine gelbe Plastikenten werden bereits um 13.30 Uhr in den Hausbach gekippt. Jede hat eine Nummer. Wer will, kann sich ein Los mit einer Nummer sichern. Die Besitzer der schnellsten gut 150 Enten gewinnen einen Preis. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Rundflug, eine Eismaschine, eine Gartenlounge und eine Toilettenschüssel samt Einbau, dazu viele Essens- und Einkaufsgutscheine. Rennlizenzen gibt es im Gästeamt, den Bäckereien Wucherer und Rieser, sowie im Dorfladen in Ellhofen. Verkauft werden sie auch am Tag des Entenrennens bis etwa 13.15 Uhr

Lesen Sie auch

Entenrennen am 30. Juli 3000 Gummienten stürzen die Hausbachklamm in Weiler hinab

(Lesen Sie auch: Feste, Märkte, Konzerte: Was von Juni bis September im Westallgäu geboten ist)

Rund um das Entenrennen gibt es ein Fest auf dem Kirchplatz. Offizieller Beginn ist um 13 Uhr, die örtlichen Vereine bewirten Besucher. Unter anderem bauen der Gartenbauverein und die Hausbachflitzer bauen eine Strandbar auf mit Sand und Holzliegen. Im Rathauspark gibt es ein Kinderprogramm. Dort gibt es nachmittags Eiskaffee, abends Cocktails. Ab 19 Uhr spielt Ralf Felle.