Projekt am Röthenbacher Bahnhof: Warum die Entscheidung vertagt wird

Bushalle und Hostel in Oberhäuser: Darum beschäftigt sich der Gemeinderat erst im Dezember mit dem Thema.

06.11.2023 | Stand: 19:23 Uhr

Der Gemeinderat Röthenbach hätte sich in seiner Sitzung an diesem Dienstag (19.30 Uhr) eigentlich mit dem Vorhaben von Busunternehmer Klaus Burkhard am Bahnhof in Oberhäuser beschäftigen sollen. Der will dort eine Bushalle für 20 Fahrzeuge und ein Hostel mit 200 Betten bauen. Konkret geht es für das Gremium darum, den Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu fassen, was in Teilen der Bevölkerung kritisch gesehen wird. Die Verwaltung hat den Tagesordnungspunkt nun auf 12. Dezember verschoben.

