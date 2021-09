Wasser in Heimenkirch und Opfenbach wird nicht mehr gechlort. In Proben des WHO wurden keine Colibakterien mehr nachgewiesen. Auch eine Brauerei war betroffen.

16.09.2021 | Stand: 13:22 Uhr

Der Wasserzweckverband Heimenkirch-Opfenbach (WHO) hat die Chlorung des Trinkwassers eingestellt. Das teilt Verbandsvorsitzender Markus Reichart mit. Weil coliforme Keime im Wasser festgestellt worden waren, musste es seit 2. September gechlort werden. Die Ursache der Belastung konnte nicht geklärt werden.