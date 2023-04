Epos von Pink Floyd: Cover-Band bringt "The Wall" in Lindenberg auf die Bühne

„The Brick“ präsentiert an zwei ausverkauften Abenden im Kesselhaus das Pink-Floyd-Epos „The Wall“. Wie sich der Frontmann zu Roger Waters äußert.

19.04.2023 | Stand: 05:31 Uhr

„Tanzen sie schon?“ fragt Peter Hiss, Sänger der Cover-Band „The Brick“ in der Pause lachend – und wohl wissend, dass die Musik zum Pink-Floyd-Epos „The Wall“ eher nicht zum Tanzen, sondern zum Träumen, Erinnern, Leiden und Fühlen geeignet ist. Dass es Musik ist, die auf eine schöne Weise weh tun darf.

Musiker hatten Entzugserscheinungen

Fünf Jahre ist es her, dass sie „The Wall“ zuletzt im Kesselhaus präsentierten. Danach seien die Bandmitglieder in verschiedene Richtungen gegangen, erzählt Hiss. Im vergangenen Jahr traf Peter Hiss mehr oder weniger zufällig alle seine Bandkollegen in Lindenberg und sie stellten fest, dass sie alle Entzugserscheinungen hatten. So beschlossen sie: „Lasst es uns noch einmal tun.“

Sie probten wöchentlich und mit den ersten Takten sei sie da gewesen, die wohlige Gänsehaut. Dass das Konzert nahezu sofort ausverkauft war, und der nachgelegte Zusatztermin ebenfalls, freue die Musiker unglaublich.

Peter Hiss hat eine anstrengende Rolle an diesem Abend. Mit seiner gefühlvollen Stimme verkörpert er die Hauptfigur aus „The Wall“: Pink, ein sensibler junger Mann, der am Leben und Schicksal verzweifelt. Gänsehaut beschert er dem Publikum, darunter Elke und Jochen Schneider, die direkt vor der Bühne stehen. Jochen Schneider, Fan und Freund der Band, hatte zuvor die Ehre, die bei „The Wall“ obligatorische Ansage zu machen. Es ist ein emotionsgeladener Abend, und den Gesichtern der Konzertgäste ist anzusehen, dass sie mitleiden, teilweise tief in der Vergangenheit graben und Erinnerungen finden. Die Melancholie der Jugend passte schon 1979, als das Konzeptalbum „The Wall“ veröffentlicht wurde, perfekt zu den legendären Songs wie „Mother“, „Another Brick in the Wall“ oder „Is there anybody out there“.

„The Brick“, neben Pink-Peter Hiss sind das Martin Lang am Bass, Elvis Müller am Keyboard, Jochen Schnabel und Daniel Pfanner an den Gitarren, Tom Welte an den Drums, und, das ist neu, die beiden Backgroundsängerinnen Daniela Lang und Karin Reisinger - liefern eine intensive Show, für die sie leidenschaftlichen Beifall bekommen.

Wie die Band die Diskussionen um Roger Waters sieht

Im Publikum sind junge Leute zu sehen, die 1979 wahrscheinlich noch nicht einmal geboren waren und die mit lauten Zugabe-Rufen zeigen, dass auch sie gar nicht genug bekommen können. Die Musik von „The Wall“ ist eben zeitlos, und „The Brick“ halten sie auf faszinierende Weise lebendig. Als Zugabe gibt es „Darkside oft the Moon“, und – um die Gefühle noch einmal auf die Spitze zu treiben – „Wish you where here.“

Zum Schluss des Konzertabends erklärt sich Peter Hiss noch zu Diskussionen um Roger Waters, der zuletzt mit antisemitischen Symbolen und Putin verteidigenden Thesen zum Ukraine-Krieg in die Kritik geraten ist. „Roger Waters ist ein großartiger Musiker“, sagt Hiss. „ Aber die Äußerungen, die er zuletzt getätigt hat, sind irritierend gewesen, und wir als Band wollen uns davon förmlich distanzieren.“ Die Aufgabe von „Brick“ sei es, „euch und uns mit der großartigen Musik von Pink Floyd Spaß zu bereiten. Politik sollen andere machen.“ Für diese Worte gibt es erneut Beifall.