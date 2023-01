Suche mit Hubschrauber und Hunden: 74-Jährige im Bodenseekreis vermisst

Seit Dienstagvormittag wird eine 74-jährige Frau aus dem Bodenseekreis vermisst. Die Polizei suchte bereits mit Hubschrauber und Hunden - erfolglos.

17.01.2023 | Stand: 21:13 Uhr

Eine 74-Jährige aus Eriskirch-Mariabrunn im Bodenseekreis gilt seit Dienstagmorgen als vermisst. Die Polizei hat nun Fotos der Vermissten veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Laut Polizei habe ein Pflegedienst gegen 8.30 Uhr am Morgen festgestellt, dass die Frau ihre Wohnung wohl in der Nacht verlassen hatte. Wegen ihrer Vorerkrankungen und einer Orientierungslosigkeit geht die Polizei davon aus, dass sich die Seniorin in einer hilflosen Lage befindet.

74-Jährige nahe Friedrichshafen im Bodenseekreis vermisst - Polizei sucht mit Hubschrauber

Die ersten Suchmaßnahmen der Polizei, die mit Hubschrauber, Suchhunden und Drohnen nach der Frau suchten, blieben erfolglos. Die Gesuchte ist ca. 164 cm groß, hat braun-graue Haare und ist vermutlich nur leicht bekleidet mit einer dunklen Hose und einem grauen Pullover. Sie führt möglicherweise eine beigefarbene Handtasche mit sich und trägt am Ringfinger der linken Hand einen silberfarbenen Ring. Unter diesem Link hat die Polizei Fotos der Vermissten veröffentlicht.

Die Polizei bittet Personen, denen die 74-Jährige im Laufe des Tages aufgefallen ist oder die Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben können, sich unter der Nummer 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

