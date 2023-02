74-jährige Vermisste im Bodenseekreis tot aufgefunden

Seit Mitte Januar wurde eine 74-jährige Frau aus dem Bodenseekreis vermisst. Die Polizei hat nun ihre Leiche gefunden.

08.02.2023 | Stand: 16:18 Uhr

Eine 74-Jährige aus Eriskirch-Mariabrunn im Bodenseekreis galt seit 17. Januar als vermisst. Nun haben die Suchkräfte ihre Leiche in einem Gebüsch gefunden.

Ein Pflegedienst hatte am 17. Januar gegen 8.30 Uhr am Morgen festgestellt, dass die Frau ihre Wohnung wohl in der Nacht verlassen hatte. Wegen ihrer Vorerkrankungen und einer Orientierungslosigkeit ging die Polizei davon aus, dass sich die Seniorin in einer hilflosen Lage befindet.

74-Jährige nahe Friedrichshafen im Bodenseekreis vermisst - Polizei sucht mit Hubschrauber

Die ersten Suchmaßnahmen der Polizei, die mit Hubschrauber, Suchhunden und Drohnen nach der Frau suchten, blieben erfolglos. Die Polizei bat daraufhin die Öffentlichkeit um Mithilfe und veröffentlichte Fotos der Gesuchten. Ihr Leichnam wurde schließlich von einem Zeugen am Montagmittag noch im Ortsgebiet aufgefunden.

Aktuell gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung am Tod der Vermissten, die Ermittlungen der Kripo sind aber noch nicht abgeschlossen.

