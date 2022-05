Ein Segen fürs neue Feuerwehrhaus in Maria-Thann

Die Feuerwehr Maria-Thann ist endgültig umgezogen und präsentiert stolz ihr neues Feuerwehrhaus. Etwa 200 Besucher kommen zur Einweihung.

Nach jahrelangem Streit um die Themen Feuerwehr und Gerätehäuser in der Gemeinde Hergatz stehen jetzt zwei baugleiche Feuerwehrhäuser für die beiden Wehren in der Gemeinde. Das neue Feuerwehrhaus in Maria-Thann erhielt am Sonntag den Segen durch Pfarrer Martin Weber. Eingezogen ist die Feuerwehr schon Anfang April, jetzt eröffnete sie das Gebäude offiziell mit einem Fest.

„Zurückschauen sollte nur noch der Maschinist des Feuerwehrfahrzeugs beim Einparken in die neue Garage“, erklärte der Kommandant Fabian Schief in seiner Begrüßung und spielte damit auf die schwierige Vorgeschichte des Baus an. Ansonsten sei es besser, sich auf den Weg zu konzentrieren, der vor der Feuerwehr Maria-Thann liegt.

Absauganlage für Abgase im neuen Feuerwehrhaus

Denn vieles sei im neuen Haus besser geworden. Hier sei es warm, die Stiefel seien im Winter nicht mehr klamm und nass. Hier müsse man keine Dieselabgase mehr einatmen, denn sobald der Motor startet, geht die Absauganlage an. Die Feuerwehrleute seien hier nun angekommen und eingezogen, im vergangenen Jahr hätten sie viel Energie in das Haus gesteckt.

Bürgermeister Oliver-Kersten Raab lobte den großartigen Einsatz der Menschen, die mit ihrem „Know-how“ zur Verwirklichung des Hauses beigetragen haben. Insbesondere der Feuerwehr Maria-Thann, die dafür gesorgt habe, dass auch alles so funktioniert, wie man es sich in der Praxis wünscht.

Pfarrer Martin Weber erklärte vor der Segnung des Hauses, dass es beim neuen Feuerwehrhaus nicht nur um „harte Ziele“ wie Geld und finanzielle Angelegenheiten gehen sollte. Vielmehr solle es um eine traditionsreiche Feuerwehr gehen. „Maria-Thann und Wohmbrechts sollen zusammenwachsen und wie zwei Lungenflügel gut und stark atmen“, sagte der Geistliche. Den Wunsch auf eine starke Gemeinschaft ließ der Pfarrer auch in seine Segnungsworte fließen.

Neuer Schulungsraum für die Feuerwehr Maria-Thann

Der neue Schulungsraum des Hauses ist geräumig und hell, eine moderne Küchenzeile bietet Gelegenheit zur Zubereitung kleiner Speisen und Getränke. Hier befindet sich auch eine Darstellung des heiligen Florian. Daher wird der Raum liebevoll „Florianstüble“ genannt. Die geschnitzte Figur des Schutzpatrons der Feuerwehren ist ein Geschenk des früheren, inzwischen verstorbenen Pfarrers Artur Hochgesang.

Das neue Feuerwehrhaus wurde bereits im Herbst 2021 fertiggestellt und allmählich von der Wehr bezogen. Das Timing sei „gerade noch gut gewesen“, mutmaßte Kreisbrandrat Wolfgang Endres angesichts der stetig steigenden Kosten infolge der aktuellen politischen Situation.

Gut 200 Besucherinnen und Besucher zählte Kommandant Fabian Schief beim ersten Fest am neuen Feuerwehrhaus.

