Eröffnungsfest in Ghazzé muss warten: Gruppe aus Heimenkirch fliegt nicht in den Libanon

Eine Gruppe aus Heimenkirch wollte in den Libanon reisen, um den neuen Bürgerpark einzuweihen. Doch die Menschen dort haben derzeit andere Sorgen.

22.10.2023 | Stand: 16:48 Uhr

Eigentlich war ein Fest geplant. Nachdem Heimenkirch der Gemeinde Ghazzé im Libanon in den vergangenen fünf Jahren geholfen hat, einen Bürgerpark neu anzulegen, sollte jetzt eine Delegation aus dem Westallgäu dorthin reisen, um das Projekt zu feiern und den Park zu eröffnen. Diese Begegnung ist in der aktuellen Situation nicht möglich – das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für den Libanon ausgesprochen und deutsche Staatsbürger zum Verlassen des Landes aufgefordert.

Heimenkircher Libanon-Gruppe: Es macht keinen Sinn, jetzt rüberzufliegen

Die Heimenkircher Libanon-Gruppe hat sich vor Kurzem getroffen. „Uns ist klar, dass es keinen Sinn macht, in diesem Jahr rüberzufliegen“, sagt Bürgermeister Markus Reichart auf Anfrage unserer Redaktion. Das Auswärtige Amt schätzt die Lage im Libanon als „hoch volatil“ ein. Nachdem die palästinensische Hamas am 7. Oktober vom Gazastreifen aus einen Großangriff auf Israel gestartet hatte, wurden kurz darauf aus dem Süden Libanons Mörsergranaten auf Nordisrael geschossen.

Angriff der Hamas auf Israel: Ausweitung des Konfliks kann nicht ausgeschlossen werden

Derzeit gebe es immer wieder militärische Auseinandersetzungen im Grenzgebiet, informiert die Behörde. „Eine weitere Verschärfung der Lage und eine Ausweitung des Konflikts kann nicht ausgeschlossen werden.“ Dies gelte vor allem für alle Gebiete südlich der Hauptstadt Beirut.

Ghazzé liegt südöstlich von Beirut, nahe der syrischen Grenze. Markus Reichart hat von Kontaktpersonen in Ghazzé erfahren, dass sich Menschen aus dem Süden des Landes in Richtung Norden aufgemacht haben. „Niemand weiß dort, in welchem Ausmaß der Libanon in die Kampfhandlungen hineingezogen wird.“ Die Menschen seien sehr besorgt.

Hilfe für den Libanon: Projekt mit Ghazzé soll verlängert werden

In der 6500-Einwohner-Gemeinde Ghazzé leben Zigtausende Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien, die meisten von ihnen in Camps. Der im Rahmen des Programms „Kommunales Know-how für Nahost“ des Bundesentwicklungsministeriums entstandene Bürgerpark soll Begegnungs- und Erholungsort für Menschen aus Ghazzé wie auch für Geflüchtete sein. Heimenkirch habe nun einen Antrag gestellt, die Laufzeit für sein Projekt mit Ghazzé zu verlängern, „damit wir das in Ruhe beenden können.“

Lesen Sie auch Heimenkirch will dem Projekt im Libanon neuen Schwung geben

Aktuell läuft außerdem auf Initiative von Markus Reichart eine Spendenaktion: Ein Waisenhaus in der Bekaa-Ebene, das bislang nur eine Stunde am Tag Strom hat, soll eine PV-Anlage erhalten.

Lesen Sie auch

Besondere Entwicklungshilfe: Zwei junge Frauen kaufen im Libanon einen Krankenwagen