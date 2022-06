Erst der Wimpel, dann nach Malle: So feiert der TSV Heimenkirch die Meisterschaft

Der TSV Heimenkirch kehrt in die Landesliga zurück. Was seit dem Titelgewinn passiert ist, wie es weitergeht – und was man über diesen Erfolg wissen sollte.

02.06.2022 | Stand: 09:19 Uhr

Meister in der Bezirksliga Bodensee, Aufsteiger in die Landesliga Württemberg: Die Fußballer des TSV Heimenkirch sind am Ziel ihrer Träume. Und das zwei Spieltage vor Saisonende. Was man rund um diesen Triumph wissen sollte.

Das ist seit dem entscheidenden 4:1-Sieg in Kressbronn passiert

„Lang und anstrengend“ waren die Feierlichkeiten, verrät Kapitän Michael Schiegg. Am Sonntag ging es zunächst in die heimische Gastronomie, anschließend wurde privat weitergefeiert – bis zum Weißwurstfrühstück am nächsten Morgen. Viele Spieler hatten sich glücklicherweise auf Verdacht den Montag freigenommen. Am Dienstag war trainingsfrei. Erst am Freitag kommen die Westallgäuer Fußballer zum Abschlusstraining wieder zusammen.

Den Wimpel bekommt nicht der eigentliche Kapitän

Weil er im Sommer aufhört, wird Dennis Griebel das Team zum Abschied am Samstag im Heimspiel gegen Mochenwangen (Samstag, 4. Juni, 17 Uhr) als Kapitän aufs Feld führen. Schiegg wird dem 29-Jährigen dafür die Binde überlassen – und auch die große Ehre, den Meisterwimpel von Staffelleiter Andreas Schele entgegenzunehmen. „Das hat er sich verdient“, sagt Schiegg.

(Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".)

Nach der Saison wartet der Flieger nach Mallorca

Am 11. Juni ist noch das Saisonfinale in Brochenzell – und danach steht „selbstverständlich“ (Schiegg) ein ordentlicher Mannschaftsausflug an. Ihre Flüge nach Mallorca haben die Meisterkicker noch am Sonntag auf der Heimfahrt aus Kressbronn gebucht. Der offizielle Saisonabschluss findet nach dem Malle-Trip am letzten Juni-Wochenende statt.

Kapitän Michael Schiegg vergleicht die beiden Meisterschaften

Lesen Sie auch

Fußball im Westallgäu TSV Heimenkirch wird Meister in der Bezirksliga und steigt in die Landesliga auf

„Beim letzten Mal war es noch ein bisschen mehr Wahnsinn, weil es der erste Landesliga-Aufstieg des Vereins war. Und damals haben wir ja auch das Double geholt“, sagt Schiegg mit Blick auf die Saison 2016/17. Diesmal sei die Erwartungshaltung – auch der Spieler selbst – schon eine andere gewesen. Dennoch sei die erneute Meisterschaft wieder „ein sensationeller Erfolg“ für den ganzen Verein.

Treffsicher wie niemand zuvor: Torjäger Tobias Schuwerk kratzt an der 30er-Marke

Tobias „Katsche“ Schuwerk hat 27 Tore in 26 Spielen geschossen (davon acht Elfmeter). Noch nie hat ein Spieler des TSV Heimenkirch in der Bezirksliga häufiger getroffen. Den bisherigen Rekord hält Nino Hartinger mit 18 Toren in der Saison 2018/19 und 17 Toren in der Saison 2029/20, die wegen der Corona-Pandemie allerdings nach 21 Spieltagen abgebrochen wurde. Und Schuwerk, der eigentlich gelernter Abwehrspieler ist, hat ja noch zwei Spiele Zeit, um die 30 zu knacken.

(Lesen Sie auch: Physiotherapeutin aus Lindenberg arbeitet beim DFB: Das sind ihre Aufgaben)

Unfassbare Heimbilanz: Der Rehwinkel ist ein echtes Bollwerk

Der Rehwinkel war zuletzt eine uneinnehmbare Festung. Inzwischen hat der TSV Heimenkirch seit unfassbaren 968 Tagen kein Heimspiel mehr verloren. In diesem Zeitraum gab es 27 Spiele ohne Niederlage – davon 25 (!) Siege. Ob das Bollwerk auch in der Landesliga hält?

Der TSV Heimenkirch hat 237 Spiele in der Bezirksliga Bodensee absolviert

Neun Jahre hat Heimenkirch seit dem Aufstieg 2012 in der Bezirksliga verbracht – inklusive der beiden vorzeitig beendeten Corona-Spielzeiten 2019/20 und 2020/21. Die beeindruckende Bilanz: 237 Spiele, 146 Siege, 486 Punkte geholt (Schnitt 2,05), 578 Tore erzielt (2,43 pro Spiel).

Ein Dutzend Doppel-Aufsteiger stehen im Kader des TSV Heimenkirch

Zwölf Spieler waren an beiden Aufstiegen mit jeweils mindestens einem Bezirksliga-Einsatz beteiligt: Marius Diem, Daniel Ferber, Dennis Griebel, Nino Hartinger, Markus Hutterer, Marius Kirchmann, Niklas Kirchmann, Yilmaz Özcelik, Lukas Selig, Michael Schiegg, Tobias Schuwerk und Christian Wucher.

So lief die erste und bisher einzige Landesliga-Saison 2017/18

32 Spiele, 33 Punkte, 41:53 Tore. Heimenkirch ist damals als Vorletzter abgestiegen, hatte aber das Pech, in einen extrem engen und ausgeglichenen Abstiegskampf hineingeraten zu sein. Es gab kein Kanonenfutter, zwischen dem letzten Platz und dem rettenden Ufer lagen am Ende nur fünf Punkte. Heimenkirch haben nur zwei Zähler für die Relegation gefehlt. Der Abstieg stand erst am vorletzten Spieltag (0:1 gegen Ostrach) fest. In der Heimtabelle lag der TSV als Zwölfter auf einem sicheren Mittelfeldplatz.

(Lesen Sie auch: Neues Start-Up aus Heimenkirch ist der erste vegane Lieferservice im Westallgäu)

In der Landesliga wartet das Derby gegen den FV Rot-Weiß Weiler

Das Highlight der neuen Saison dürften vor allem die Westallgäuer Derbys gegen den FV Rot-Weiß Weiler werden. „Darauf freue ich mich persönlich am meisten“, sagt auch Schiegg. In der Saison 2017/18 hatte Heimenkirch beide Derbys gegen den FVW verloren: 0:3 und 1:2. Überhaupt sei es eine besondere Herausforderung, gegen die ganzen „Hochkaräter“ als „Underdog“ anzutreten und „über den Fight in die Spiele“ kommen zu müssen, sagt Schiegg. Das gilt sicherlich auch für die Duelle mit Verbandsliga-Absteiger VfB Friedrichshafen.