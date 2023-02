Erst holprig, dann souverän: So haben die Lindenberg Chiefs die Meisterschaft geholt

Im Endspiel der Westallgäu-Eishockey-Liga haben die Lindenberg Chiefs mehr Mühe als gedacht. Ein Spieler trifft im Finale für den Titelverteidiger doppelt.

28.02.2023 | Stand: 12:04 Uhr

Sie waren Titelverteidiger, sie waren Favorit – und sie haben im Finale geliefert: Die Lindenberg Chiefs haben erneut die Meisterschaft in der Westallgäu-Eishockey-Liga gewonnen. Auf dem Kunsteisplatz am Waldsee wiesen die Hausherren die Black Flyers Ravensburg mit 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) in die Schranken.

Kapitän Ralf Maidel erzielt das 1:0 für die Chiefs

In der Division I der Hobbyliga waren die „Häuptlinge“ das überragende Team. In der Vorrunde hatten sie alle vier Spiele klar gewonnen, darunter auch gegen die Black Flyers mit 6:1. Die Halbfinalserie gegen die MTU Friedrichshafen war auch eine klare Sache für die Bergstädter (3:0 und 4:0).

Das Endspiel hingegen war vor allem im ersten Drittel alles andere als ein Spaziergang. Es war ein Duell auf Augenhöhe, das Geschehen ging hin und her. „Wir waren in der Abwehr nicht so bombenfest. Es hätte früh auch 3:1 oder 4:1 für die Black Flyers stehen können“, sagte Chiefs-Spieler Patrick Schmidt, der auch dem Organisationsteam des Kunsteisfördervereins angehört. Das erlösende 1:0 erzielte schließlich Kapitän Ralf Maidel kurz vor der Pausensirene (17.).

Mike Sabautzki erzielt zwei Tore im Finale

„Danach hatten wir das Spiel im Griff“, sagt Schmidt. Und während den Ravensburgern, die ersatzgeschwächt antraten, nach und nach ein bisschen die Luft ausging, konnten die Chiefs wieder einmal zulegen. „Wir hatten eine Reihe mehr“, sagt Schmidt. Nach dem 2:0 durch Mike Sabautzki nach Zuspiel von Maidel (24.) und dem 3:0 durch Mario Kustor nach Assist von Sabautzki (38.) konnten die Black Flyers zwar schnell verkürzen (38.), doch spätestens im letzten Drittel brachten die Chiefs ihre konditionelle und auch spielerische Überlegenheit aufs Eis.

Sabautzki erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 4:1 (49.), das Empty-Net-Goal von Lukas Ochsenreiter zum 5:1 beseitigte alle Zweifel (59.). Auch wenn im Gegenzug noch ein Gegentor fiel.

Die Siegerehrung nahmen Oliver Baldauf und Sebastian Holtz vom Förderverein vor. Als „Siegprämie“ bekamen die Chiefs von den Ausrichtern Gratis-Eiszeit für den nächsten Winter – ebenso wie die Weiher Wings, die das Finale der zweitklassigen Division II gegen die Wild Santas Seibranz deutlich mit 7:1 gewannen.

Die Westallgäu-Eishockey-Liga wurde mit neun Teams in Lindenberg und Wangen abwechselnd ausgespielt.