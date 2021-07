Erste Impfaktion einer Landgemeinde: 80 Impfwillige kommen nach Grünenbach

80 Bürger kommen zu der Sonderimpfaktion nach Grünenbach. Was Beteiligte dazu sagen und warum Bürgermeister Eugler die Impfaktion anderen Kommunen empfiehlt.

Die erste Impfaktion in einer Landgemeinde des Landkreises verbuchen die Beteiligten als Erfolg: 80 Bürger haben sich am Mittwoch in Grünenbach gegen Corona impfen lassen. „Wir sind absolut zufrieden“, sagt Bürgermeister Markus Eugler. Und: „Ich kann das anderen Kommunen nur empfehlen.“

Feuerwehrhaus wird zum Impfzentrum

Die Gemeinde hatte das Feuerwehrhaus kurzerhand für drei Stunden in ein Impfzentrum umgewandelt. Die Idee dazu hatte der Bürgermeister. „Man muss es den Menschen möglichst einfach machen“, begründet er seine Initiative.

Eugler hofft wie das Landratsamt auf Nachahmer in anderen Orten. „Es war fast kein Aufwand“, sagt der Grünenbacher Rathauschef. Die Feuerwehr habe aufgesperrt und ein Mitglied abgestellt. „Den Rest hat Allgäu Medical gemacht“, sagt Eugler. Das Unternehmen rückte mit acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, die für einen reibungslosen Ablauf ohne lange Wartezeiten sorgten.

Die Impfaktion in Grünenbach hat der Dienstleister Allgäu Medical aus Waltenhofen (Oberallgäu) durchgeführt, der auch die beiden Impfzentren in Lindenberg und Lindau betreibt. Bild: Peter Mittermeier

80 Impfwillige kamen nach Grünenbach

Auf 50 Impfwillige hatten die Beteiligten gehofft. 80 kamen, darunter auch Jugendliche. Aufgrund des regen Interesses holte das Impfteam Vakzin nach. Eugler hat auch etliche Bürger aus anderen Gemeinden ausgemacht.

Im Vorfeld hatten die örtlichen Vereine – etwa der SV Maierhöfen-Grünenbach – für die Aktion geworben. „Die Unterstützung war groß“, sagt Eugler. Über ihre Kanäle hatten die Vereine und ihre Vorsitzenden auf die Aktion aufmerksam gemacht. Einer davon ist Enno Probst, Vorsitzender der Krieger- und Soldatenkameradschaft Grünenbach. „Ich sehe es als Bürgerpflicht an, bei Zeiten und möglichst viele zu impfen“, sagt er. Es gebe viele Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden könnten. „Das muss man im Kopf haben“, sagt er. Probst ist auch Schriftführer beim Argenmobil und einer der Fahrer des Vereins. Mehrfach hat er Senioren zu Impfterminen nach Lindenberg gefahren. Das Angebot direkt vor Ort, findet er gut. „Besser kann man es gar nicht haben, als dass die Impfung zu einem kommt. Da hat keiner mehr eine Ausrede.“

