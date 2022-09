Ersthelfer und Zeugen nach tödlichem Unfall auf der B32 in Amtzell gesucht

Nach dem tödlichen Unfall am Freitag auf der B32 bei Amtzell im Landkreis Ravensburg sucht die Polizei nach Zeugen und den Ersthelfern.

19.09.2022 | Stand: 14:23 Uhr

Nach dem tödlichen Unfall am Freitag auf der B32 bei Amtzell (Landkreis Ravensburg) sucht die Polizei nach Zeugen und Ersthelfern, die an der Unfallstelle waren. Wie berichtet, ist am Freitagmorgen der 71-jährige Fahrer eines Kleintransporters auf der Bundesstraße auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er mit dem Wagen einer 21-Jährigen. Das Auto der jungen Frau überschlug sich und landete in einer angrenzenden Wiese.

Tödlicher Unfall auf der B32 bei Amtzell: Polizei sucht Zeugen und Ersthelfer

Der Fahrer des Kleintransporters stieß danach mit dem Auto eines 54-Jährigen zusammen. Die 21-Jährige und der 54-Jährige wurden bei dem Unfall auf der B32 bei Amtzell schwer verletzt. Der 71-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Zeugen und Ersthelfer, die an der Unfallstelle waren, sollen sich bitte bei der Verkehrspolizei Kißlegg unter der Telefonnummer 07563/9099-0 melden.

