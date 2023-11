Erstmals seit Corona: Bodensee-Schiffe mit zwei Millionen Fahrgästen

Die Bodensee-Schiffsbetriebe freuen sich über eine gute Saison. Zwei Millionen Fahrgäste zählten sie seit dem Frühjahr. Eine wichtige Marke für die Betreiber.

16.11.2023 | Stand: 13:23 Uhr

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie haben die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) wieder mehr als zwei Millionen Fahrgäste gezählt. Die Zwei-Millionen-Grenze sei Anfang November geknackt worden, teilten die Schiffsbetriebe am Donnerstag in Konstanz mit. Das Ergebnis liege noch unter dem Durchschnitt der Vor-Corona-Jahre, doch man sei zufrieden, erklärte BSB-Geschäftsführer Frank Weber. Zwischen 2017 und 2019 wurden laut Mitteilung im Schnitt 2,17 Millionen Fahrgäste auf den 14 Ausflugsschiffen und der Fähre zwischen Romanshorn und Friedrichshafen befördert.

Auffallend seien die wetterbedingten Einbrüche im Juli und August, erklärte Weber. "An Regentagen und Tagen mit kühler Witterung fanden vergleichsweise wenig Gäste den Weg aufs Schiff, während an warmen Sonnentagen die Kapazitäten an Bord kaum ausreichten."

Zudem habe man im Frühjahr mit niedrigeren Pegelständen zu kämpfen. "Die warmen und schneearmen Winter der letzten Jahre lassen die geringen Schneemengen in den Bergen schnell abtauen, die für den Bodensee typischen Schmelzwasser-Mengen im Frühjahr werden immer geringer." Ein niedriger Pegel bedeute für die Gäste einen etwas unbequemeren Einstieg und für das Schiffspersonal mehr Aufwand.

Bodensee-Schiffsbetriebe freuen sich über gute Saison - Gesamtbilanz wird im Frühjahr erwartet

14 Motorschiffe der BSB waren im Kurs-, Ausflugs- und Charterverkehr unterwegs. Das kleinste Schiff, die MS "Bayern", kann 200 Fahrgäste transportieren, die größten - "München", "Stuttgart" und "Überlingen" - können 1000 Fahrgäste aufnehmen.

Die Saison der BSB-Schiffe startet im Frühjahr und endet Mitte Oktober. In den Herbstmonaten und der Advents- und Weihnachtszeit gibt es vereinzelte Rund- und Eventfahrten. "In den Wintermonaten kommen die Schiffe in die Werft und werden wieder auf Vordermann gebracht", erklärte ein Sprecher.

Eine Gesamtbilanz der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen am Bodensee wird im Frühjahr erwartet.

Weitere Nachrichten aus dem Westallgäu und der Bodensee-Region lesen Sie hier.