Erweiterung einer Kita in Lindenberg wird deutlich teurer

27.07.2022 | Stand: 19:29 Uhr

Josef Kraft brachte es auf den Punkt: „Wir sind in der Baurealität angekommen.“ Der CSU-Stadtrat meinte damit die Erweiterung der Kinderkrippe St. Luzia, die im August beginnen soll. Die Preissteigerungen in der Baubranche, die durch den Ukraine-Krieg weiter angeheizt werden, treffen das Vorhaben und damit die Stadt Lindenberg mit voller Wucht. Mehr als zwei Millionen Euro wird das Bauprojekt nach aktuellem Stand kosten – deutlich mehr als ursprünglich geplant.

Im Stadtrat ging es eigentlich nur um die Bauvereinbarung mit der Katholischen Kirchenstiftung St. Peter und Paul, welche die Kinderkrippe seit ihrem Bau 2013 betreibt. Eine Formalie. Zumal allen klar ist: Die Betreuungsplätze werden dringend benötigt. Aktuell sind es dort 36, künftig sollen es 60 sein.

Stadt Lindenberg rechnet mit 291.000 Euro zusätzlich

Ein Blick in das Papier verdeutlicht allerdings das finanzielle Dilemma: In der Bauvereinbarung sind die Gesamtkosten mit 1,94 Millionen Euro angegeben. Allerdings ist jetzt schon klar, dass diese Summe nicht reicht. Die Stadt rechnet laut Stadtkämmerin Birgitt Richter mit rund 15 Prozent Mehrkosten – also 291.000 Euro.

Die Stadt und die Kirchenstiftung müssen diese Summe anteilig unter sich aufteilen. Denn der Zuschuss der Regierung von Schwaben bleibt laut Richter unverändert bei rund 600.000 Euro.

Geplant ist eine Aufstockung der Kinderkrippe, so dass zwei neue Gruppen mit jeweils zwölf Kindern entstehen können. Umgerechnet heißt das: Jeder neue Betreuungsplatz kostet fast 93.000 Euro. Das Geld sei natürlich gut angelegt, verdeutlichte Josef Kraft – allerdings ein ordentlicher Brocken. Dieser müsse erst einmal finanziert werden. Und er rechnet damit, dass auch der geplante Kindergarten-Neubau auf der Lindenhöhe deutlich teurer werden dürfte als gedacht. Bislang rechnet die Stadt dafür mit rund 2,5 Millionen Euro.

Wieso es bis zum Baubeginn in Lindenberg so lange gedauert hat

Was Kraft und auch etliche andere Stadträte inklusive Bürgermeister ärgert: Die Mehrkosten hätten möglicherweise vermieden werden können, wenn die Stadt früher hätte anfangen können. Allein zwischen dem Einreichen des Förderantrags bei der Regierung von Schwaben und der Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn sind neun Monate vergangen. Und auch an anderen Stellen habe es deutliche Verzögerungen gegeben: „Wir haben jetzt zwischen dreieinhalb und vier Jahre daran herumgemacht“, sagte Bürgermeister Eric Ballerstedt.

Um beim nächsten Mal nicht wieder in der Luft zu hängen, regte Thomas Kühnel (Grüne) an, über die Anschaffung von speziellen Containern nachzudenken, die wie fix und fertige Kindergartengruppen eingerichtet seien und innerhalb von sechs Wochen aufgebaut werden könnten. Eventuell könnte man so etwas ja im Landkreis gemeinsam anschaffen und dann bei Bedarf wechselweise nutzen. Schließlich hätten andere Kommunen das gleiche Problem.

Ludwig Gehring ( CSU) merkte an, dass es in Lindenberg ja zwei leer stehende Gruppenräume in Kinderbetreuungseinrichtungen gebe. „Es fehlt nicht an der Hardware, sondern an der Software“, sagte er. Sprich: am Personal.

Die Erweiterung der Kinderkrippe St. Luzia soll derweil im August beginnen. Während der lärm- und dreckintensiven Bauarbeiten sollen die Kinder „ausgelagert“ werden, aber schnellstmöglich zurückkehren, sagte Ballerstedt.