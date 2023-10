"Es gibt ein Recht auf Verschwinden": Wie sucht die Polizei im Westallgäu nach Vermissten

Die meisten Vermisstenfälle im Landkreis Lindau und der Region werden rasch aufgeklärt. Die Polizei geht dabei nach einem bestimmten Schema vor.

Von Anke Kumbier

23.10.2023 | Stand: 19:12 Uhr

Immer wieder wendet sich die Polizei mit Vermisstenmeldungen an die Öffentlichkeit. Und immer wieder mit Erfolg. Eine 41-Jährige aus Fürth, die kürzlich in Lindau als vermisst gemeldet worden war, wurde von einer Zeugin im Bregenzerwld erkannt. Von einer 48-Jährigen aus Meckenbeuren fehlte mehr als einen Monat lang jede Spur, bis sie am 9. Oktober lebend gefunden wurde.

