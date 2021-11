Helen Hold erzählt, wie sie von Wangen auf den Laufsteg der Fashionweek Berlin kam, was sie von Germany’s Next Topmodel hält und welche Zukunftspläne sie hat.

14.11.2021 | Stand: 18:03 Uhr

Die Wangenerin Helen Hold (20) studiert in Neu-Ulm Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation – und ist im September in Berlin bei der Fashionweek als Model auf dem Laufsteg unterwegs gewesen. Im Interview spricht sie über ihren Lieblingsdesigner, unseriöse Agenturen und Ambitionen für die Fernsehshow Germany’s Next Topmodel.