Es tut sich etwas an den Bahnübergängen in Heimenkirch

Die Rufschranke in Riedhirsch könnte bald Geschichte sein. In Meckatz steht eine Sperrung an. Was die Bahn in der Gemeinde Heimenkirch vorhat.

25.08.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Bei zwei kleinen Bahnübergängen im Gemeindegebiet Heimenkirch tut sich etwas. Entsprechende Informationen hatte Bürgermeister Markus Reichart in der Gemeinderatssitzung parat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.