„Etwas Schöneres gibt es für uns nicht“ - So kommt Zirkus Sperlich durch die Coronakrise

Der Zirkus Sperlich zieht gut zwei Wochen lang durchs Westallgäu. Bis vor kurzem war unklar, ob in seinen Zelten jemals wieder Auftritte stattfinden können.

Zelte gehen mit der Zeit kaputt, wenn sie eingeklappt im Freien liegen. Nässe, schwankende Temperaturen und fehlender Durchzug führen dazu, dass das Material zu modern beginnt. Die Zirkusfamilie Sperlich baute ihre Zelte über ein halbes Jahr nicht auf, weil die Corona-Pandemie Auftritte unmöglich machte. Beinahe schlitterten die Sperlichs in den finanziellen und beruflichen Ruin. Jetzt steht ihr Familienzirkus wieder. Aktuell ist er im Westallgäu zu sehen.

„Ein Zirkus hat immer ein Eigenleben“, sagt Tanjela Sperlich, die in der Branche aufwuchs. Sie, ihr Mann Jan und deren fünf Kinder reisen quer durch Deutschland, immer umgeben von ihren rotgelben Zelten und Zäunen, Wohnwägen und Show-Tieren. „Wir sind ein ganz anderer Schlag Menschen“, ist Sperlich überzeugt. Offener für neue Menschen und Orte seien sie. Nicht der immer gleiche Gang zur Arbeit, ständig ein neuer Weg zum Bäcker. Nirgendwo zu Hause, oder das Zuhause immer mit dabei, könnte man sagen. „Etwas Schöneres gibt es für uns nicht“, sagt Sperlich.

Das, was sie an ihrem Beruf liebt, hat Corona zeitweise unmöglich gemacht. Zweimal strandeten sie und ihre Familie: Zu Beginn der Krise im Frühjahr 2020 und in der zweiten beziehungsweise dritten Welle im vergangenen Winter. Über Monate hinweg steckten die Sperlichs in Füssen und im Kreis Ravensburg fest – ohne einen Euro zu verdienen. Nur dank Geldspenden und Geschenken wie Futter für Tiere überlebte der Zirkus.

Für die Familie war das Warten und Bangen eine ungekannte Form von Stress. Der zeigt sich normalerweise in ständiger Arbeit, die der Familie aber „überhaupt nichts ausmacht“, sagt Tanjela Sperlich. „Wir sind es gewohnt, quasi das ganze Jahr über zu arbeiten.“ Im Winter reparieren sie die Ausrüstung, der Rest des Jahres besteht aus Zirkus aufbauen, abbauen, Auftritte proben, Tiere füttern, Standorte organisieren und Programme planen.

Zirkus Sperlich feiert Premiere in Weiler-Simmerberg

In Weiler sind die Sperlichs nun das erste Mal. Ihr Zelte haben sie auf dem Grundstück eines Landwirts aufgebaut. Wasser und Strom fließen nach Absprache mit dem Bauhof. Und die Westallgäuer Besucher? Die gewinnt die Familie in erster Linie über Werbeplakate, die sie in der Gemeinde aufgehängt haben. „Für einen Zirkus sind die Plakate das Wichtigste, um zu zeigen, dass er da ist“, sagt Sperlich.

Wer in den 90-minütigen Auftritten was vorführt, ist bei den Sperlichs klar aufgeteilt: Die Kinder übernehmen beispielsweise Rola-Bola, turnen am Trapez, balancieren, spielen als Clown, tanzen am Seil oder zeigen eine Cowboy-Show. Jan Sperlich führt die Gäste durch die Aufführung und übernimmt mit Tanjela Sperlich die Tierdressur. Das Interesse an Auftritten sei derzeit groß. „Die Leute freuen sich, mit Kindern wieder verschiedene Dinge unternehmen zu können.“