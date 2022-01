EV Lindau: So geht es nach den Corona-Fällen weiter

Die Islanders kehren langsam aufs Eis zurück. Allerdings sind schon wieder Spiele abgesagt. Und ein Stürmer hat den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen.

Der EV Lindau stellt die Weichen für den Neustart. Nach der Corona-Zwangspause nimmt der Oberligist wieder den Trainingsbetrieb auf. Allerdings erwartet Coach Stefan Wiedmaier zunächst nur einen Teil des aktuellen Kaders. Weitere Spieler können sich im Laufe der Woche aber noch freitesten.

Kaum Lücken im Terminkalender in der Oberliga

Voraussichtlich wird das Nachholheimspiel gegen Spitzenreiter Weiden am 25. Januar das erste Spiel nach der Pause sein. Allerdings gab es auch beim Gegner aktuelle Fälle, weshalb erst Ende der Woche Klarheit herrschen wird, ob wirklich gespielt wird.

„Bei all den Planungen muss beachtet werden, dass die freien Termine für mögliche Nachholspiele nun sehr limitiert sind. Daher werden wir nun vermutlich alles spielen müssen, was zeitlich möglich ist“, sagt Sportlicher Leiter Paul.

Definitiv abgesagt worden sind die Spiele am 21. Januar gegen Füssen (das Team des Altmeisters ist in Quarantäne) sowie am 23. Januar in Deggendorf, wobei für diese Auswärtspartie der 2. März bereits als Nachholtermin feststeht.

Kevin Richter verlässt den EV Lindau

Derweil hat der Tabellenvorletzte einen Abgang vermeldet: Stürmer Kevin Richter (23), der erst im Sommer gekommen war, wechselt mit sofortiger Wirkung zu den EG Diez Limburg Rockets in die Oberliga Nord. Er erhofft sich dort mehr Einsatzzeit. Für den EV Lindau kam er in dieser Spielzeit auf 22 Saisonspiele.

