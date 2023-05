Ewald Arenz über Kitsch: „Die Liebe schmeckt halt auch süß“

Der Erfolgsautor stellt im Rahmen des Allgäuer Literaturfestivals sein Buch „Die Liebe an miesen Tagen“ in Lindenberg vor. Welche Fromen von Liebe darin vorkommen.

20.05.2023 | Stand: 17:40 Uhr

Der Bestsellerautor Ewald Arenz stellt im Rahmen des Allgäuer Literaturfestivals seinen neuen Roman „Die Liebe an miesen Tagen“ am Freitag, 26. Mai, ab 20 Uhr auf dem Kulturboden in Lindenberg vor. Wir haben vorab mit ihm gesprochen.

