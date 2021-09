Ex-Soldat aus Lindenberg: „Der Einsatz in Afghanistan war umsonst“

Andreas Pusch war monatelang in Afghanistan stationiert, hat Anschläge erlebt und etliche Kameraden verloren. Wie er die Taliban einschätzt und was sich bei der Bundeswehr ändern muss.

09.09.2021 | Stand: 19:57 Uhr

Andreas Pusch hat in den vergangenen Wochen häufig zum Hörer seines Telefons gegriffen. Mit früheren Bundeswehrkollegen hat er über die Entwicklung in Afghanistan gesprochen. Der Lindenberger war sieben Monate in dem Land am Hindukusch stationiert. „Das war eine Flucht“, zitiert der Lindenberger sinngemäß seine früheren Kollegen zum Truppenabzug. „Niemand hat von Rückzug gesprochen.“ Nach 20 Jahren haben die USA in Afghanistan ihre „Operation Enduring Freedom“ beendet, die Bundeswehr zuletzt hauruckartig das Land verlassen.