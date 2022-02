Exibitionist in Nonnenhorn unterwegs

In Nonnenhorn trieb ein Exhibitionist vor der Touristinformtion sein Unwesen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

17.02.2022 | Stand: 13:31 Uhr

In Nonnenhorn ist am Mittwochmorgen ein Exhibitionist an der Touristinformation unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei zeigte der Mann sich immer wieder mit dem Finger an den Kopf, als ob er sich erschießen wollte. Danach stellte sich der Mann laut Polizei vor ein Fenster der Touristinformation und ornanierte. Eine Mitarbeiterin rief die Polizei, doch der Mann flüchtete und war nirgends mehr zu finden.

Der Mann wird von der Polizei folgendermaßen beschrieben: Er ist etwa zwischen 28 und 30 Jahre alt, dünn und ungepflegt und trägt schwarze, lockere Klamotten. Er hat rote Haare. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08382/910-0 melden.