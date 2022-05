Mann onaniert mit heruntergelassener Hose vor zwei jungen Frauen in Lindau

In Lindau hat sich sich ein Unbekannter vor zwei Frauen entblöst und onaniert. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Exhibitionisten geben können.

12.05.2022 | Stand: 13:42 Uhr

In Lindau hat sich am Mittwochabend zwischen 22.30 Uhr und 22.45 Uhr ein Exhibitionist im Bereich der Blauwiese am dortigen Fuß- und Radweg vor zwei jungen Frauen entblöst. Wie die Polizei berichtet, konnten die Zeuginnen (17 und 18 Jahre alt) den Mann dabei beobachten, wie er mit heruntergelassener Hose einige Meter entfernt onanierte.

Zuvor war er den Frauen bei einer Obstplantage aufgefallen. Nachdem er von den Zeuginnen angesprochen wurde, flüchtete er und wurde dann nicht mehr gesehen.

Exhibitionist in Lindau - Zeugen gesucht

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Er ist etwa 1,80 Meter groß und schlank.

Der Mann trug eine Brille.

Er trug ein graues T-Shirt mit Hemd, dieses eventuell mit Blumenmuster, eine helle Jacke und eine graue Jeans.

Außerdem hatte der Mann eine Cap oder Mütze auf.

Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall machen können oder den Mann am Mittwochabend im Bereich Blauwiese in Lindau gesehen haben, sollen sich bitte bei der Polizei Lindau unter der Telefonnummer 08382-9100 melden.

