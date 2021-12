Expertentipps plus Trainingsplan! So kommen Fußballer fit durch den Winter

Peter Burkhard ist Fitnesstrainer beim FV Weiler. Wie lange das Nichtstun dauern darf, weshalb eine Laufrunde nicht reicht und was Online-Training bringt.

15.12.2021 | Stand: 10:03 Uhr

„Die Fitness musst du dir dann erarbeiten, wenn du keine Wettkampfphase hast“, sagt Peter Burkhard und ergänzt: „Während der Saison kannst du den Körper nicht so ausreizen, dass er zwei, drei Tage schlapp ist.“ Burkhard weiß, wovon er spricht: Als Fitness- und Athletiktrainer bringt er die Fußballer des Landesligisten FV Rot-Weiß Weiler in Form. Der 54-Jährige aus Lindenberg kommt eigentlich aus der Leichtathletik, ist auch Trainer bei der SG Scheidegg und coacht Einzelsportler aus verschiedenen Bereichen – von Mountainbike bis Tennis. Aber eben auch Fußballer. Und für die stellt sich jedes Jahr aufs Neue die Frage: Wie komme ich fit durch die Winterpause?

Darf man als Fußballer die Beine in der Winterpause wirklich komplett hochlegen?

Ja. „Speziell, wenn die Hinrunde nach dem Lockdown anstrengend und sicherlich in allen Belangen ungewohnt war“, sagt Burkhard. Allerdings: Allzu lange sollte das süße Nichtstun nicht anhalten.

Fitnesstrainer Peter Burkhard: Pausen nicht unterschätzen

Weshalb ist diese Pause so wichtig?

„Um den Kopf freizubekommen“, sagt Burkhard. Auch im Amateurfußball ist der Zeitplan eng getaktet: Training, Testspiele, Liga, Pokal – vor allem die Wochenenden sind meist komplett verplant. Da tut es gut, sich für die Dinge Zeit zu nehmen, die im Spielbetrieb häufig zu kurz kommen – zum Beispiel für die Familie oder den Freundeskreis. Aber auch, um kleinere Wehwehchen mal richtig auszukurieren.

Wie lange darf die Pause dauern?

Auch wenn es viele Fußballer jetzt wohl nicht gerne lesen: nicht allzu lange. „Zwei, maximal drei Wochen sollten reichen, da ansonsten der Trainingsrhythmus verloren geht“, sagt Burkhard. Die Folge ist der sogenannte Detraining-Effekt: Man verliert sehr schnell seine Fitness und sinkt mit dieser schnell auf das Niveau, das man vor der Sommervorbereitung gehabt hatte. Manchmal sogar darunter.

Vor Weihnachten sollte die Vorbereitung beginnen

Die meisten Vereine beginnen Anfang oder Mitte Februar mit der Vorbereitung. Wann sollte ein Fußballer also spätestens damit beginnen, was für sich selbst zu tun?

Noch vor Weihnachten. Wenn die Wintervorbereitung im Februar beginnt, sollte man eigentlich schon in diesen Tagen langsam damit anfangen, für sich selbst zu trainieren. „Dann kann man die nächsten sechs, sieben Wochen nutzen, um sich fit zu machen. Denn in der Vorbereitung geht es eigentlich wieder von 0 auf 100 mit der Belastung“, sagt Burkhard.

Und dann ist man auch gleich fit genug, um gezielt an fußballspezifischen Dingen wie Schnelligkeit, Zweikämpfen, Ballgefühl oder Spieltaktik zu arbeiten. „Das ist ja auch der Wunsch eines Trainers: Dass die Spieler nach der Winterpause nicht weniger fit kommen als sie gegangen sind.“

Der Klassiker in der Winterpause ist: rausgehen und eine Runde laufen. Ist das noch zeitgemäß?

Laufen ist ein wichtiger Bestandteil der Grundlagenausdauer. „Das ist die untere Ebene der Leistungspyramide. Je breiter die Basis, desto höher kann ich darauf aufbauen“, sagt Burkhard. Aber es ist auch nur eine Komponente. Weitere Trainingsinhalte wie Kräftigung oder Dehnen gehören dazu.

Peter Burkhard vom FV Rot-Weiß Weiler ist Fitnesstrainer. Bild: Florian Wolf

Wie sinnvoll sind „andere“ Sportarten wie Langlauf oder Schwimmen?

Neue Sportarten setzen neue Reize beim Training. „Langlaufen ist zum Beispiel optimal. Das stärkt das Herzkreislaufsystem und den Oberkörper. Auch Schwimmen aktiviert ganz andere Muskeln“, sagt Burkhard. Allerdings nur, wenn man nicht bloß planscht – sondern 200, 300 Meter mit einem Puls von 140, 150, 160 zurücklegt.

Wie sollte man sein individuelles Training in der Winterpause gestalten?

„Die Inhalte für Fußballer in der Winterpause lassen sich in vier Bereiche einteilen, die im normalen Spielbetrieb eigentlich immer zu kurz kommen“, sagt Burkhard. Erstens: Stabilisierung der sogenannten Core-Muskulatur (Rumpfmuskeln Bauch, Rücken, Taille). „Das A und O für stabile Sprints, hohe Kopfballposition und Verbesserung des Zweikampfverhaltens“, betont der Athletiktrainer. Möglich ist das etwa durch Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht.

Zweitens: Kraftausdauer der Beinmuskulatur inklusive Gesäß-Adduktoren und Adduktoren. Das verhindert die für Fußballer typischen Probleme in der Leiste und verbessert die Kraft im Schussverhalten. Übungen dazu sind Stepper, Rudergerät oder einfache Ausfallschritte (gerade und seitlich). Drittens: regelmäßig von Kopf bis Fuß dehnen, gerade auch nach ungewohnten Übungen. Viertens: Grundlagenkondition durch Joggen, Rudern, Stepper, Langlauf oder Schwimmen.

20 bis 25 digitale Einheiten beim FV Weiler

Welche Chance bieten digitale Angebote?

Fußballer sind Mannschaftssportler – und tun sich in der Gruppe leichter zu trainieren als allein. Während der Lockdowns haben viele Vereine ein Cybertraining via Teams oder Zoom angeboten. „Wir hatten mit dem FV Weiler etwa 20 bis 25 digitale Einheiten“, sagt Burkhard. Ein solches Online-Training lässt sich auch jetzt in der Winterpause prima nutzen, um in der Gruppe gemeinsam zu schwitzen. „Die Tools sind nicht teuer und einfach zu bedienen.“

Macht es einen Unterschied, ob ich Landesliga oder Kreisliga spiele?

Nein. „Ich würde das nicht an der Liga festmachen, sondern an dem, was ein Spieler erreichen will“, sagt Burkhard. Es komme darauf an, ob ein Fußballer damit zufrieden ist, dass sein Sport ein Ausgleich zur Arbeit ist – oder ob einer in zwei, drei Jahren vielleicht zwei, drei Ligen höher spielen will. Wer höhere Ambitionen habe, der müsse auch mehr tun, sagt Burkhard.

Training für Fußballer in der Winterpause: So könnte ein Wochenplan aussehen:

Montag 60 Minuten

fünf bis zehn Minuten kurzes Aufwärmprogramm 40 Minuten Ausdauerkrafttraining Rumpfkraft (Bauch, Rücken, Oberkörper; viele Wiederholungen, Belastung 60 Sekunden, bei eigenem Körpergewicht, kurze lohnende Pause 15 Sekunden, zwei bis drei Sätze) zehn bis 15 Minuten Stretching (Adduktoren, Abduktoren, Hüftstrecker, Oberschenkel, Waden)

Mittwoch 90 Minuten

45 Minuten Cardio-Training durch Indoor-Cycling, Joggen oder Rudern 30 Minuten Ausdauertraining Beine und Gesäßbereich (Ausfallschritte in unterschiedlichen Variationen, Sprünge und Übungen, die die Wadenmuskulatur stabilisieren) 15 Minuten Fuß- und Zehengymnastik

Freitag 60 Minuten