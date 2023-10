Extrembergsteiger Thomas Huber kommt nach Lindenberg

Der prominente Kletterer Thomas Huber berichtet im Löwensaal über große Erfolge, aber auch Tiefschläge. Wann die Veranstaltung geplant ist, wo es Tickets gibt.

10.10.2023 | Stand: 05:21 Uhr

Der Lindenberger Kulturherbst geht am Wochenende weiter mit einem prominenten Gast: An diesem Samstagabend, 20 Uhr, kommt der Kletterer, Extrembergsteiger, Bergführer und Musiker Thomas Huber in den Löwensaal. Ende des vergangenen Jahres hatte der 56-Jährige, der gemeinsam mit seinem Bruder Alexander das erfolgreiche Kletterduo „Huberbuam“ bildet, seine Autobiografie „In den Bergen ist Freiheit – Ein wildes Leben“ veröffentlicht. Unter dem gleichen Titel hält er vor dem Publikum in Lindenberg einen Multivisions-Vortrag.

Huber hat auch Niederlagen erlebt

Seit Jahrzehnten bewegt sich der weltbekannte Alpinist laut der Ankündigung der Kulturfabrik Lindenberg hart am Abgrund. Er feiert große Erfolge bei Erstbesteigungen und spektakulären Expeditionen, leidet aber auch unter Niederlagen, Unfällen und Krankheit. Stets am Limit, macht der Berchtesgadener, der auch Sänger der Band „Plastic Surgery Disaster“ ist, aus dem Scheitern eine Tugend und steht immer wieder auf.

Thomas Huber, Extrembergsteiger und Kletterer aus Berchtesgaden. Bild: Sepp Dabringer

Sein Vortrag ist eine wilde, rockige Reise durch die Welt der Huberbuam, angefangen bei den ersten Schritten am Fuße der Alpen, nach Yosemite, in die Kälte der Arktis und Antarktis, in das stürmische Patagonien bis hin zu Siebentausendern des Karakorums und Himalayas. „Authentisch erzählt Huber über Mut und Zweifel, von Aufstieg und Fall, von Scheitern und Erfolg, von Trauer und Glück“, heißt es in der Mitteilung der Kulturfabrik weiter, „es ist seine Lebensgeschichte und eine Hymne auf die Freiheit – intensiv, leidenschaftlich und motivierend, aber auch nachdenklich, tragisch, hinterfragend.“ (pm)

Karten gibt es in der Kulturfabrik Lindenberg am Museumsplatz 1, telefonisch unter (08381) 9284310 oder im Netz unter www.lindenberg.de.