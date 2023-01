Extremschwimmer Paul Bieber schenkt der Gemeinde Röthenbach einen Defi

Das Gerät kann im Notfall leben retten. Der Platz, an dem es in Röthenbach aufgestellt wird, steht auch schon fest.

07.01.2023 | Stand: 05:11 Uhr

Extremschwimmer Paul Bieber aus Röthenbach hat seiner Heimatgemeinde ein besonderes Geschenk gemacht – und an Bürgermeister Stephan Höß einen Defibrillator überreicht.

Das Gerät kann durch gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörungen wie Kammerflimmern und -flattern beenden und so Leben retten. Es soll im Freibad, wo Paul Bieber im Sommer als Bademeister tätig ist, seinen Platz finden.

An folgenden Standorten im Gemeindegebiet sind Defis im Notfall zu finden: im Eingangsbereich der Raiffeisenbank (jederzeit zugänglich), im Gewerbegebiet Wigglis – Hausnummer 3 an der Trafostation (jederzeit zugänglich), in der Küche des Freizeitzentrums, im Freibad und im Notfallrucksack der Feuerwehr.

Erst vor zwei Monaten sorgte ein Vorfall für Aufsehen, bei dem Schulsanitäter einer 13-Jährigen in Donauwörth das Leben retteten - auch mit Hilfe eines Defibrillators.