Die Katholische Jugendfürsorge wird die Fachklinik Prinzregent Luitpold sanieren und umbauen. Im Hauptgebäude entstehen 23 Appartements. Das ist der Zeitplan.

07.12.2021 | Stand: 10:03 Uhr

Das Vorhaben an sich ist schon eine Weile bekannt. Jetzt liegen Eckdaten zum Zeitplan und eine Kostenschätzung auf dem Tisch. Die Katholische Jugendfürsorge (KJF) plant eine umfassende Sanierung und Modernisierung der Fachklinik Prinzregent Luitpold in Scheidegg. Dafür nimmt sie ordentlich Geld in die Hand: Die KJF beziffert die Kosten auf rund 15 Millionen Euro. Spätestens im Frühjahr 2023 sollen die Arbeiten beginnen – und das während des laufenden Betriebs.