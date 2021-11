Für jedes verkaufte Brot: Bäckerei aus Weiler spendet an Sportverein

Die Bäckerei Wucherer unterstützt mit dem Sportlerbrot die Jugendarbeit der SV Weiler. Was das Brot auszeichnet – und wieso der Teig so gut zum Thema passt.

23.11.2021 | Stand: 05:29 Uhr

Das sogenannte Sportlerbrot übernimmt in Weiler-Simmerberg künftig eine wichtige Aufgabe. Es soll für „Zusammenarbeit und Zusammenhalt“ zwischen Sport und Gesellschaft in der Gemeinde sorgen, sagt Johannes Wick, Vorsitzender der Sportvereinigung Weiler. Er hat das Projekt zusammen mit der Bäckerei Wucherer entwickelt. Letztere stellt das Sportlerbrot her, verkauft es und spendet einen Teil des Erlöses an die SV Weiler. Das Gebäck wird je nach Nachfrage frisch gebacken und voraussichtlich ein halbes Jahr angeboten.