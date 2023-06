Bergwanderer aufgepasst: Das sind die besten Hütten in Vorarlberg

Das Genuss-Magazin Falstaff hat die Berghütten in Vorarlberger bewertet. Eine Hütte, die besonders gut abschneidet, hat einen Bezug zum Landkreis Lindau.

01.06.2023 | Stand: 11:52 Uhr

Für viele Bergwanderer gehört eine Rast in einer Hütte zu einem Ausflug dazu. Reichlich Gelegenheit dazu gibt es in Vorarlberg. 6000 Kilometer Wanderwege ziehen sich durchs Ländle. Landesweit werden 530 Alpen bewirtschaftet, auf gut 130 wird auch gekäst. 450.000 Kilo Vorarlberger Alpenkäse entsteht so im Jahr. Oft gibt es ihn direkt vor Ort. Der Falstaff, der als Magazin für Genießer gilt, hat die Hütten im Ländle bewertet. Eine der fünf am höchsten bepunkteten hat einen Bezug zum Landkreis Lindau.

Der Falstaff beschäftigt sich mit den Themen Wein, Kulinarik und Reisen. Es gilt ist das älteste und auflagenstärkste Weinmagazin Österreichs. Die Erstausgabe erschien 1980.

Nachfolgend die fünf Hütten, denen der Falstaff die meisten Punkte gegeben hat, was sie auszeichnet und wie sie zu erreichen sind.

Totalhütte. Sie liegt in alpinem Gelände auf 2385 Metern Höhe in Vandans, über dem Lünersee und am Fuß der Schesaplana. Ursprünglich wurde die Schutzhütte als Unterkunft für die Arbeiter der Illwerke errichtet, die am Brandner Gletscher arbeiteten. Heute gehört sie dem Alpenverein. Der Falstaff vergibt der Totalhütte 98 von 100 Punkten und lobt neben „feinster Küche“ auch die „herzlich-sympathisch Art“ von Wirt Christian Beck und seiner Familie. Vom Lünersee aus ist die Hütte dank Bahn in einer bis eineinhalb Stunden zu erreichen. Zu Fuß dauert’s etwa zweieinhalb Stunden.

Die Kriegeralpe liegt auf 2000 Metern Höhe

Kriegeralpe. Sie liegt in Lech auf 2000 Metern Höhe und bezeichnet sich selber als „schönste Hütte am Arlberg“. Das sehen die Tester des Falstaff genauso. Sie bezeichnen das Gesamtpaket einschließlich dessen, was aus Küche und Keller kommt, schlicht als „Traum“. In Zahlen: 95 Punkte. Die Hütte gehört zu einem Vier-Sterne-Superior-Hotel. Zu Fuß sind es von Oberlech aus 45 Minuten.

Fluchtalpe. Die 400 Jahre alte Alphütte befindet sich auf knapp 1400 Metern Höhe in Mittelberg im Kleinwalsertal. „Man muss erlebt haben, mit wie viel Herzlichkeit Älpler-Familie Berktold diesen Bilderbuchbetrieb führt“, schreibt der Falstaff und vergibt 94 Punkte. Zu erreichen ist die Fluchtalpe in einer Stunde zu Fuß von Mittelberg aus.

Sabine Ott ist Wirtin in der Bärgunthütte

Bärgunthütte. Sie liegt im Kleinwalstertal am Fuß des Widderstein auf gut 1400 Metern Höhe. Der Falstaff hebt nicht zuletzt die Herzlichkeit von Gastgeberin Sabine Ott hervor, die seit „über 30 Jahren mit Sprüchen und Wohlfühlküche für strahlende Gesichter und volle Bäuche“ sorge. Der Führer vergibt 93 Punkte. Von Baad aus ist die Bärgunthütte über zwei Wanderwege erreichbar, die sich zu einem gut fünf Kilometer langen Rundweg verbinden lassen.

Der Alpenverein Lindau betreibt die Lindauer Hütte

Lindauer Hütte. Sie liegt vor spektakulärer Kulisse oberhalb des Gauertals im Herzen von Montafon und Rätikon. In den Augen des Falstaff ist der Holzbau ein „Muster für alpines Gastgebertum“. Betrieben wird sie von der Lindauer Sektion des DAV. Der Falstaff urteilt über den Betrieb: „Schön schlichte Zimmer und Lager, herzliches Team und eine Küche, die keine Wünsche offenlässt“ (93 Punkte). Zu erreichen ist die Hütte unter anderem von der Bergstation der Golmerbahn aus in etwa zwei Stunden über eine einfache Wanderung.