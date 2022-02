Fällaktion: Alte Fichten machen in Lindenberg Platz für junge Bäume und den Kindergarten

In Lindenberg gibt es ab Donnerstag einen größeren Holzeinschlag. Für die Fällaktion und Lagerung der Stämme sind Straßen, Wege und Parkplätze gesperrt.

Im Stadtwald Lindenberg zwischen dem alten Gaswerk und der Peter-Dörfler-Straße gibt es in den kommenden Wochen eine Holzerntemaßnahme. Das teilt das Forstrevier Lindenberg mit. Das Einschlagsunternehmen beginnt voraussichtlich am Donnerstag, 24. Februar, mit den Arbeiten.

Im Lindenberger Stadtwald werden erntereife Fichten gefällt

„Dabei werden erntereife Fichten gefällt, um der darunter aufkommenden Verjüngung Platz zum Aufwachsen zu geben“, heißt es in der Mitteilung weiter. Außerdem werden an der Ecke nordöstlich der Schrebergärten an der Peter-Dörfler-Straße ältere Fichten entnommen. Dies wird laut Forstrevier im Zuge der Errichtung des künftigen Kindergartens nötig. Eine Auflage im Bebauungsplan war an dieser Stelle die Ausbildung eines naturnahen, gestuften Waldsaums, was anschließend umgesetzt wird. (Das könnte Sie auch interessieren: Natur im Westallgäu: Der Kleiber kraxelt kopfüber den Baum hinunter - das kann sonst keiner)

Lebensgefahr im Stadtwald: Der Lindenberger Revierförster Marcus Fischer appelliert an die Bevölkerung, die Sperrungen unbedingt zu beachten

Revierförster Marcus Fischer weist darauf hin, dass es während der Baumfällungen zu befristeten Sperrungen des Fahrradwegs in Richtung Liebherr/Scheidegg, der Peter-Dörfler-Straße mit angrenzenden Parkplätzen sowie der Fußwege im Wald nördlich der Schrebergärten kommt. „Diese Sperrungen sollten unbedingt beachtet werden. Herabfallende Bäume und Äste sind lebensgefährlich und der Wald dort wegen vieler junger Bäume zudem unübersichtlich“, erklärt der Förster. Für die vorübergehende Holzlagerung werden einige Parkplätze entlang der Peter-Dörfler-Straße für einige Wochen gesperrt. (Lesen Sie auch: Beliebtes Ausflugsziel ist gesperrt: Eschen sorgen für Lebensgefahr in der Weilerer Hausbachklamm)

Möbel, Dachstühle, Bodenbeläge: Die gefällten Bäume gehen an den städtischen Bauhof in Lindenberg und werden vermarktet

Das Holz wird als nachwachsender Rohstoff genutzt. Ein Teil wird im städtischen Bauhof verwendet. Das restliche Holz wird laut Fischer vermarktet und findet sich vielleicht im Haus einiger Lindenberger in Form von Möbeln, Dachstühlen oder Bodenbelägen wieder.

