Radfahrer bei Zusammenstoß mit parkendem Wohnmobil schwer verletzt

Ein 47-Jähriger prallt mit dem Fahrrad gegen ein parkendes Wohnmobil. Da er keinen Helm trägt, verletzt er sich bei dem Sturz schwer.

26.07.2021 | Stand: 13:21 Uhr

Fahrradunfall

Ein 47-Jähriger ist mit dem Fahrrad gegen ein parkendes Wohnmobil geprallt und hat sich schwer verletzt,

Nach Polizeiangaben fuhr der 47-Jährige aus dem Bodenseekreis mit einem Begleiter mit den Fahrrädern auf der Fraunhoferstraße in Richtung Lindau.

Fahrradfahrer stößt aus Unachtsamkeit gegen Wohnmobil

Aufgrund einer Unachtsamkeit stieß er dann auf Höhe des Campingplatzes gegen ein Wohnmobil, das ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkte. Der Mann verletzte sich bei dem Sturz schwer, laut Polizei auch weil er keinen Helm trug.

Der Rettungsdienst brachte ihn mit Gesichts- und Kopfverletzungen in das Krankenhaus nach Lindau. Sachschaden entstand laut Polizeibericht weder am Fahrrad noch am Wohnmobil.

