Narrenspektakel in Scheidegg: So lief der große Umzug durch den Ortskern

Bei der Veranstaltung der Narrenzunft sind über 30 Gruppen dabei – und denen ist vor allem eins wichtig: dass die vielen Besucher mitmachen.

12.02.2023 | Stand: 19:41 Uhr

Die Deifelhexa aus Memmingerberg mit Bratwurst und Getränk in der Hand stehen in ihrem blau-roten Häs in trauter Eintracht neben den in große, ockerfarbene Übermäntel gekleideten Bärentreibern aus Donaualtheim. Auf dem Festplatz in der Scheidegger Ortsmitte tummeln sich kurz vor dem Abmarsch des großen Narrenumzugs neben Hästrägern aus insgesamt etwa 30 Zünften, Guggenmusiken und Trommlerzügen aber auch etliche Zuschauer.

Die wollen das traditionsreiche Fasnetsspektakel hautnah miterleben. Am Aufstellungsplatz neben dem Sportplatz richtet der Narrenverein Wikinger aus Weingarten sein Wikingerschiff her: Schilde werden platziert, Äxte herausgeholt und natürlich das rot-ockerfarben-gestreifte Segel gesetzt. „Ganz so, wie’s sein muss“, freut sich Sabine Denz auf den Scheidegger Umzug: „Alle zwei Jahre machen wir hier mit. Wir fühlen uns hier heroben wirklich sehr wohl.“

Aber nicht bloß aus der näheren und oberschwäbischen Umgebung kommen die Teilnehmer. Von Donzdorf bei Göppingen aus hat sich die Narrenzunft Waldschrat auf den Weg ins Westallgäu gemacht. Ihr Häs besteht nicht aus einer Hexen- oder Unholdfratze, sondern aus einem gütig lächelnden, graubärtigen alten Mann in dunklem Umhang mit Filzhut, der um die Schultern ein Fuchsfell trägt. „Wir sind jetzt zum zweiten Mal hier“, sagt Vorsitzender Alexander Helmer. „Eine herrliche Landschaft, alles bestens organisiert, gastfreundliche Leute und immer viele Zuschauer.“

Scheidegger Vereine sind mit dabei

Scheidegg selbst feiert: Schulkinder und Ortsvereine marschieren mit; Umzugssprecher erklären Bräuche und Häser. So zieht der Festwagen des Trachtenvereins Edelweiß das Hotel Edita am Nasenring durch die dicht gesäumten Straßen: „Im Kurhaus steigt ne Feierei – Edita holt die Polizei“ und „Edita-Gäste wollen baden, es stört sie nicht der Klimaschaden“, steht auf dem Wagen.

Doch trotz der Farbenpracht und Maskenkreativität – eines darf bei einer Fasnachtsfestivität wie der der hiesigen Narrenzunft nicht vergessen werden: Ein Umzug lebt nicht nur von den Zünften, Guggenmusiken und Festwagen, sondern auch von den Zuschauern. Deren eigener Ideenreichtum, was Verkleidungen angeht, sowie ihr Mitgehen und Miterleben gibt den Zünften viel zurück, wie der Donzdorfer „Waldschrat“ Helmer bestätigt: „Ein Umzug lebt von der Interaktion. Es ist so schön, wenn Dein eigener Narrenruf vom Publikum zurückkommt. Und das passt hier in Scheidegg.“