Erst gehalten, dann getroffen: Torhüter des FC Lindenberg II wird zum Pokal-Helden

Die Kreisliga-Reserve wirft den großen Nachbarn FC Scheidegg aus dem Bezirkspokal. Der SV Maierhöfen kommt glanzlos weiter. Eine B-Elf kassiert eine Abfuhr.

05.10.2023 | Stand: 09:29 Uhr

Eine Mannschaft ist weiter, die andere ist raus: Das trifft im Fußball-Bezirkspokal auf den FC Lindenberg, den SV Maierhöfen-Grünenbach, den FC Scheidegg und den SV Eglofs gleichermaßen zu.

Sebastian Sellerer hält Elfmeter von Stürmer Roman Liwinez

Im Sechzehntelfinale hat dabei der FC Lindenberg II für die größte Überraschung gesorgt – und den in dieser Saison bis dato noch ungeschlagenen FC Scheidegg mit 5:4 (0:0) nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb gekegelt.

Nach 90 torlosen Minuten wurde Lindenbergs Keeper Sebastian Sellerer zum Mann des Tages: Der 30-Jährige hielt gleich den ersten Elfmeter der Gäste von Stürmer Roman Liwinez (auch noch ein Ex-Lindenberger) und verwandelte später selbst zum entscheidenden 5:4. Für die Hausherren trafen außerdem Markus Proba, Severin Bufler, Thomas Mastrangelo und Tim Schlachter. Bei Scheidegg waren Christoph Nußbaumer, Severin Berger, Korbinian Immler und Pascal Fend erfolgreich.

Ausgeschieden ist hingegen der FC Lindenberg I. Der bis dato so formstarke Tabellendritte der Kreisliga A kassierte beim Ligakonkurrenten SG Kißlegg eine herbe 0:5 (0:2)-Abfuhr. Trainer Daniel Feistle schonte allerdings etliche Stammspieler und ließ Akteure aus der zweiten Reihe sowie A-Jugendspieler ran. Für Kißlegg trafen Thomas Maas und David Wessle doppelt. Bereits am 22. Oktober stehen sich beide Teams in der Liga wieder gegenüber.

Ohne zu glänzen hat der SV Maierhöfen-Grünenbach seine Pflichtaufgabe beim SV Gebrazhofen mit 1:0 (0:0) erledigt. In einem zerfahrenen Spiel war der Bezirksligist zwar überlegen, doch bis auf das Tor von Simon Glötter (69.) offensiv kaum gefährlich.

Kaum Chancen erspielte sich auch der SV Eglofs II und schied wenig überraschend mit 0:2 (0:1) gegen die höherklassige SG Beuren/Rohrdorf aus. Michael Schorer (22.) und der Ex-Maierhöfener Robin Ehrmann (53.) trafen zum schmucklosen Sieg für die Gäste.

Frauen des SV Maierhöfen scheiden gegen Aufsteiger Beuren aus

Jeweils in die andere Richtung lief es derweil für die Westallgäuer Vereine im Bezirkspokal der Frauen. Hier stand bereits das Achtelfinale auf dem Programm.

Ein Freistoß und zwei späte Konter brockten dem SV Maierhöfen-Grünenbach eine unnötige 1:3 (0:1)-Heimniederlage gegen Bezirksliga-Aufsteiger SV Beuren ein. Maierhöfen gab den Ton an, kam durch Karolin Kuffner aber nur zum zwischenzeitlichen 1:2.

Regionenligist SG Eglofs/Heimenkirch setzte sich im Kunstrasenspiel bei der SG Berg/ Ravensburg deutlich mit 4:0 (2:0) durch. Daniela Benzinger und Viktoria Matern schnürten jeweils einen Doppelpack für den Favoriten. Im Viertelfinale am 1. November kommt es zum Duell mit dem benachbarten SV Deuchelried.

Die Frauen des FC Scheidegg sind kampflos eine Runde weiter, da Gegner SV Achberg nicht angetreten ist. Im Viertelfinale wartet ein Heimspiel gegen Dietmanns auf das Team von Trainer Yannick Sailer.

Fußball: Bezirkspokal Herren, Ergebnisse Runde 4 (Auszug)

FC Lindenberg II – FC Scheidegg 5:4 n.E.

SV Eglofs II – SG Beuren/Rohrdorf 0:2

SG Kißlegg – FC Lindenberg 5:0

SV Gebrazhofen – SV Maierhöfen 0:1

SV Amtzell – FC Leutkirch 4:5

TSV Eschach II – TSV Berg II 6:7 n.E.

SpVgg Lindau – SV Kressbronn 0:6

Friedrichshafen II – TSG Ailingen 0:1

SV Kehlen – VfL Brochenzell 1:5

SV Vogt II – SV Neuravensburg 2:1

Fußball: Bezirkspokal Frauen, Ergebnisse Achtelfinale (Auszug)

SV Maierhöfen – SV Beuren 1:3

SG Berg/Ravensburg – SG Eglofs 0:4

SV Deuchelried – TSV Tettnang II 2:1

SV Kressbronn – SG Dietmanns 0:1

SV Waltershofen – SV Bergatreute 1:4

SV Arnach – TSV Grünkraut 2:4

Fußball: Bezirkspokal Herren, Auslosung Viertelfinale