Fußballduell am Wochenende: FC Wangen fordert den VfB Stuttgart heraus

Pokal-Achtelfinale der A-Jugend am Samstag: Trainer Nico Willig bringt Talente mit Profierfahrung mit ins Allgäu. FC-Coach Pathy Mandeko gibt sich kämpferisch.

Für die A-Jugend des FC Wangen wartet am Samstag (12.30 Uhr) ein dicker Brocken: Auf dem Kunstrasenplatz bei der Realschule empfängt die Elf, die sonst in der Landesstaffel Süd auf Punktejagd geht – das ist die fünfthöchste Liga –, den Bundesligisten VfB Stuttgart im Achtelfinale des Verbandspokals.

Stuttgart ist schon in den Ligaalltag gestartet

„Die Vorfreude bei den Jungs ist riesengroß, wir bereiten uns auf Hochtouren vor und wollen das Spiel gewinnen“, gibt sich Trainer Pathy Mandeko, der in Lindenberg wohnt und in Scheidegg und Weiler gekickt hat, kämpferisch. Sein Team habe eine starke Vorbereitung absolviert. Vorteil des Gegners: Der VfB hat bereits zwei Ligapartien absolviert und dürfte demnach voll im Saft stehen. Bis auf Luca Battista (Mittelfußbruch) seien „alle Spieler fit und werden mitfahren“, teilte am Donnerstag auf Nachfrage Club-Sprecher Jens Marschall mit.

Coach Nico Willig hat schon das VfB-Profiteam trainiert

Wie hoch die Chancen auf den Viertelfinaleinzug stehen, bleibt abzuwarten. Der FC rechnet laut Mandeko jedenfalls mit 300 bis 400 Fans, die sein Team unterstüzen. Dass aber auch die Roten viele Anhänger im Allgäu haben, ist spätestens seit Sommer 2022 bekannt, als die Profimannschaft ihr Trainingslager in Weiler verbrachte und viele Fans anlockte.

Trainer des Gegners ist Nico Willig, der kein Unbekannter ist: Im April 2019 übernahm er interimsweise die Profis und führte sie im Endspurt vom direkten Abstiegs- auf den Relegationsrang. In den Entscheidungsspielen unterlag der VfB später Union Berlin und stieg ab. Willig wechselte danach zur A-Jugend zurück. In der Bundesliga-Partie gegen den FC-Astoria Walldorf am vergangenen Wochenende fiel er krankheitsbedingt aus, inzwischen ist er laut Marschall aber wieder gesund.

Kuranyi, Farnerud, Ulrich - Team mit prominenten Namen

Sein Pendant Pathy Mandeko hat seine Jungs indes vor allem vor den Offensivstärken des Bundesligisten gewarnt: Bester Torjäger ist Maximilian Wagner mit acht Treffern, auf vier bringt es ein Stürmer mit prominentem Namen: Carlo Kuranyi (17), Sohn von Kevin Kuranyi. Letzterer machte Anfang der 2000er Jahre als eines der Gesichter der „Jungen Wilden“ in der Champions League Furore. Ebenfalls bekannt sein dürfte vielen der Schwede Alexander Farnerud, der 2007 zur VfB-Meistertruppe gehörte und dessen Sohn nun Spieler unter Willig ist.

Besonderes Augenmerk sollten die Wangener auf Laurin Ulrich legen. Der Offensivmann führte die U17-Nationalmannschaft 2022 als Kapitän ins EM-Viertelfinale und bekam später als eines der besten Talente des Deutschen Fußball-Bunds die Fritz-Walter-Medaille in Silber verliehen. Seit Sommer gehört der 18-Jährige zum Stuttgarter Profikader, er war in den Trainingslagern in Weiler unter Pellegrino Matarazzo (inzwischen Trainer in Hoffenheim) und nun auch im Januar in Marbella unter Bruno Labbadia Teil des Teams. Im November gab er bei der 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen sein Profidebüt, als er in der 85. Minute eingewechselt wurde. Im Winter bremste ihn jedoch ein hartnäckiger Infekt aus.

Die Roten haben noch weitere Kicker, die bereits Profiluft geschnuppert haben: Als aussichtsreiches Talent im defensiven Mittelfeld gilt Samuele di Benedetto (17), der die Profis wie Linksverteidiger Leon Reichardt (18) nach Marbella begleitete und am Wochenende beim Sieg in der Liga gegen Walldof Astoria traf. Und dann gibt es noch den Torhüter Dennis Seimen (17), der im Sommer im Trainingslager im Westallgäu zeigen durfte, was er kann.