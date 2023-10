Fehlender Niederschlag im Westallgäu: Wie das Wasserwirtschaftsamt die Situation einschätzt

Der Landkreis Ravensburg und der Bodenseekreis halten am Entnahmeverbot aus Oberflächengewässern fest. Welche Regeln aktuell im Westallgäu gelten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Bundesrepublik zuletzt den wärmsten September seit Beginn der Messungen aufgezeichnet. Demnach lag der Temperaturschnitt knapp vier Grad über dem Referenzwert der Zeit zwischen 1961 und 1990. „Auch die Sonne schien unermüdlich, während es gleichzeitig erheblich zu trocken war“, resümiert der DWD in einer Mitteilung.

Die trockene Periode hat auch Auswirkungen auf die Gewässer in der Region. „Wir haben aktuell eine Niedrigwassersituation“, berichtet Martin Adler, der beim Wasserwirtschaftsamt Kempten für den Landkreis Lindau zuständig ist und zuletzt „ausgeprägtere Trockenphasen“ registriert hat. Die Lage aktuell sei jedoch nicht so extrem wie noch im Juli und August. Das liege daran, dass die Verdunstung wegen gesunkener Temperaturen nicht mehr so hoch sei wie noch vor ein paar Wochen, zudem hätten Pflanzen inzwischen einen geringeren Wasserbedarf.

Lage im unteren und oberen Landkreis Lindau unterscheidet sich

Im Hinblick auf den Landkreis Lindau ist laut Adler die Situation im unteren Teil, also in Bodenseenähe, gravierender als im oberen. Laut dem Bayerischen Landesamt für Umwelt wird der Grundwasserspiegel an der Messstelle in Sigmarszell seit Dienstag, 26. September, als „niedrig“ eingestuft.

Die Entwicklung geht schon länger zurück. Schon im Frühjahr war es in Deutschland und analog dazu auch in der Region relativ warm und trocken. Darauf haben die beiden Nachbarlandkreise Ravensburg und Bodensee im August reagiert und ein Entnahmeverbot aus Oberflächengewässern erlassen, das zunächst bis zum 18. September galt und nun bis zum 15. Oktober verlängert wurde.

Vereinzelte Regenfälle hätten die Lage kurzzeitig entspannt, teilte die Ravensburger Kreisbehörde Mitte September mit. „Inzwischen reichen die Niederschläge aber nicht mehr aus, um die Pegelstände der Bäche und Seen nachhaltig auf ein ausreichendes Maß ansteigen zu lassen.“ Durch die niedrigen Wasserstände werde die Gewässerökologie beeinträchtigt. „Fische, Kleinlebewesen und Wasserpflanzen leiden zudem unter ansteigenden Gewässertemperaturen.“

Konkret verboten ist es, elektrische oder mechanische Pumpen bei der Wasserentnahme einzusetzen. Wer dies trotzdem tut, riskiert ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro. Weiterhin erlaubt ist laut Landratsamt Ravensburg das Tränken von Vieh sowie das Schöpfen mit Handgefäßen.

Betroffen davon sind dabei vor allem diejenigen, die grundsätzlich eine Erlaubnis besitzen, Wasser im großen Stil aus Gewässern zu pumpen – also beispielsweise aus der Landwirtschaft, im Obstbau oder zur Sportplatzbewässerung. Privatleute, die keine Genehmigung haben, dürften das Nass ohnehin nur mit Gefäßen wie Gießkannen abschöpfen, klärt Martin Adler über die Rechtslage auf.

Im Landkreis Lindau hat das Wasserwirtschaftsamt die Pegelsituation stets im Blick und empfiehlt bei Bedarf der Kreisbehörde, ebenfalls Beschränkungen zu erlassen. Dazu sieht die Behörde in Kempten aktuell jedoch keinen Anlass, denn die Niedrigwassersituation sei „noch tolerierbar“, wie Adler sagt. Das könne sich jedoch stets verändern. Vor rund einem Monat war dies etwa in umgekehrter Richtung der Fall: Als nach wochenlanger Trockenheit ein Entnahmeverbot im unteren Landkreis Lindau im Spiel war, regnete es über das gesamte letzte Augustwochenende derart ausgiebig, dass die Stände in Flüssen, Bächen und im Grundwasser wieder anwuchsen und die Maßnahme so wieder vom Tisch war.