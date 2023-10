Blasmusik-Festival: neun Bands an zwei Tagen in Maierhöfen

Musikkapelle Maierhöfen feiert zweitägiges Fest in der Iberghalle. Was man dazu wissen muss.

16.10.2023 | Stand: 05:32 Uhr

Neun Bands auf zwei Bühnen an zwei Tagen mit Blasmusik Non-Stop – das kündigt die Musikkapelle Maierhöfen für ihr drittes Allgäuer Blasmusikfestival am kommenden Wochenende, 21. und 22. Oktober, an. „Wir freuen uns auf tolle Blasmusik an zwei Tagen“, sagt Thomas Spieler, Vorsitzender der Musikkapelle Maierhöfen. Seit Anfang des Jahres laufen die Vorbereitungen für das Festival, rund 50 Helferinnen und Helfer packen mit an.

Auf der Bühne im Ibergzentrum stehen werden am Samstag und Sonntag sieben Kapellen aus den umliegenden Dörfern sowie zwei Formationen aus Maierhöfen. Den Anfang machen am Samstagabend, ab 20 Uhr, unter dem Motto „Blasmusik & Brass & Partypower“ die Kapellen „Böhmischer Alptraum“ sowie „Bechmäns“. Letztere bestehen aus vier Trompetern, drei Posaunen, einem Tubisten und einem Drummer. Für die Musiker der Formation „Böhmischer Alptraums“ ist es ein Heimspiel. Die sechs Männer kommen nämlich aus Maierhöfen.

Am Sonntag geht es morgens schon los

Um 10 Uhr geht es am Sonntag los. „Wir haben extra zwei Bühnen in der Halle aufgestellt, eine große und eine kleine, auf denen im Wechsel die Kapellen spielen“, erklärt Thomas Spieler das Konzept. Für die Besucher heißt das „Blasmusik Non-Stop“. Denn dadurch gebe es laut Spieler keine oder fast keine Umbaupausen.

Für Unterhaltung sorgen – bei freiem Eintritt, Mittagstisch, Kaffee und Kuchen – am Sonntag die Gruppen „Gehrenbach Ensemble“ aus Maierhöfen, „Blechfrei“ aus Sibratshofen, „Siebenschläfer“ aus Bolsternang, „D’Holzschuah Musikanten“ aus Röthenbach, „Heanad & Deanad“ aus Rohrdorf, „Huigarte-Musik“ aus Lindenberg sowie „Fernweh Böhmischen“ aus Stiefenhofen.