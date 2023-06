So bunt gestalten Westallgäuer Gemeinden Fronleichnam

Traditionell liegen an dem Feiertag Blumenteppiche an Altären oder vor Kirchen. Doch wie kommen sie dorthin? Und was steckt hinter den Motiven?

Ob vor der Kirche, am Altar oder auf dem Rathausplatz: Jedes Jahr an Fronleichnam können Einheimische und Urlauber bei den Prozessionen im Allgäu bunte Blumenteppiche bestaunen. Doch was sie nicht sehen, ist, wer dahintersteckt: Freiwillige aus den jeweiligen Gemeinden, die sich ein Motiv ausdenken und teilweise in aller Früh am Donnerstag aufstehen, um die Teppiche zu legen.

Drei verschiedene Blumenteppiche sollen in Lindenberg liegen

So auch Renate Bitschnau aus Lindenberg. Zusammen mit drei weiteren ehemaligen Kommunionsmüttern kümmert sie sich dieses Jahr um einen der Blumenteppiche in der Stadt. Die Frauen haben sich einen Platz vor der Aureliuskirche ausgesucht. Vertreter des Pfarrgemeinderats und der diesjährigen Kommunionseltern legen jeweils einen weiteren Teppich am Antoniusplatz und am Haupteingang der Pfarrkirche.

Blumen bekommen die vier Frauen von Blumenläden aus dem Ort gespendet. Den Rest der Materialien haben sie oftmals schon zuhause. „Wir brauchen zum Beispiel auch Kaffeebohnen oder Blumenerde“, sagt Bitschnau.

Für das Motiv sei jede Gruppe selbst verantwortlich. Die Kommunionseltern greifen oft das Thema der Kommunion auf, sagt Bitschnau. Dieses Jahr war das Motto „Weites Herz – offene Augen“. Vermutlich wird also ein Herz in den Teppich integriert werden. Für den Teppich ihrer Gruppe hat Renate Bitschnau auch schon eine Idee. Sie kümmert sich zusätzlich jedes Jahr um das Design der Osterkerze. Auf der war dieses Jahr eine Weltkugel abgebildet. Dieses will sie dieses Jahr auch mit Blumen darstellen – unter dem Motto Weltfrieden.

Bei schönem Wetter wollen die Frauen um fünf Uhr morgens am Donnerstag aufstehen und damit beginnen, den Teppich zu legen. Je nach Motiv können sie dabei bis zu drei Stunden beschäftigt sein, sagt Bitschnau – „vor allem, wenn es viel zu schreiben gibt.“ Die Kommunionsgruppe legt ihren Teppich immer schon am Mittwochabend. Sollte die Wettervorhersage schlecht sein, werden die Frauen es ihnen gleichtun und ihren Teppich in die Aureliuskirche verlegen.

Frauenbund in Maierhöfen hat ein Design für den Teppich entworfen

In der Verwaltungsgemeinschaft Argental wechseln sich die Gemeinden jedes Jahr mit der Gestaltung des Feiertages ab. Dieses Jahr ist Maierhöfen dran. Hier kümmert sich der Frauenbund um einen der Teppiche. Laut Schriftführerin Marlene Mader wollen sie ihn gegenüber vom Sportplatz legen. Für die zehn Frauen geht es um halb sechs am Donnerstag mit der Teppichgestaltung los. Ein genaues Motiv haben sie dabei auch schon vor Augen. Jessica Fink, die ebenfalls Mitglied im Frauenbund ist, hat das Design entworfen. Der Teppich soll eine Weltkugel darstellen, die von zwei Händen gehalten wird. Im Hintergrund soll ein Regenbogen stehen, untenrum ein Schriftzug.

Die Blumen holen die Frauen aus ihren eigenen Gärten. „Am Straßenrand wurde teilweise noch nicht gemäht“, sagt Marlene Mader. Sie ist sich also sicher, dass sie hier auch noch genug Blumen – zum Beispiel Margeriten – für den Teppich finden.

Laut Eva Eugler, der Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats Maierhöfen, kümmern sich die Landjugend und zwei Privatfamilien um die restlichen drei Teppiche.