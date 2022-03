Feriendorf in Lindenberg: Können hier Flüchtlinge aus der Ukraine wohnen?

Im ehemaligen Feriendorf Nadenberg in Lindenberg stehen Häuser leer. Bürger schlagen vor, sie als Unterkunft für Flüchtlinge zu nutzen. Das sagt die Stadt dazu.

20.03.2022 | Stand: 12:03 Uhr

Stockbetten stehen oft noch in den Räumen, Vorhänge sind hinter den Fenstern zu sehen, teils sind auch Küchen noch eingebaut. Auf dem Nadenberg in Lindenberg stehen Dutzende Ferienhäuschen im früheren Feriendorf leer.

Die könnten doch für Flüchtlinge aus der Ukraine genutzt werden, denkt sich mancher Bürger. Entsprechende Anfragen sind in unserer Redaktion gelandet und auch bei der Stadtverwaltung.

„Der Gedanke liegt nahe“, sagt Bürgermeister Eric Ballerstedt auf Nachfrage unserer Redaktion. Umsetzen lasse sich der Wunsch aber nicht. Die Häuschen sind nicht nur in einem schlechten Zustand, sie sind auch nicht mehr erschlossen. Sie lassen sich also nicht mehr heizen, hängen nicht am Strom und an der Wasserversorgung.

Flüchtlinge im Feriendorf: Idee gab es schon 2015 und 2016

„Wir können dort niemanden wohnen lassen. Die Menschen müssen ja irgendwo kochen, brauchen warmes Wasser und müssen auf die Toilette“, sagt Ballerstedt. Deshalb war das frühere Feriendorf schon in den Jahren 2015 und 2016 nicht für die Aufnahme von Flüchtlingen genutzt worden. Auch damals hatten Bürger vorgeschlagen, die Häuschen wieder zu beleben.

Flüchtlinge aus Ukraine: Stadt Lindenberg bietet Wohnung an

Allerdings hat die Stadt laut Ballerstedt die frühere Betriebsleiter- und Personalwohnung dem Landratsamt angeboten, um dort Flüchtlinge aus der Ukraine unterzubringen.

