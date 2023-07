Um welche Themen es bei der Bürgerversammlung Scheidegg ging

Eine Reihe an Themen haben Bürger bei der Bürgerversammlung in Scheidegg angesprochen, unter anderem das frühere Feriendorf Saarland, den Wanderweg zwischen Forst und Oberstein und die Lage auf dem Radweg am Ortseingang von Scheidegg. Dort müssen Radler eigentlich den Weg nach rechts verlassen, viele fahren aber auf dem Gehweg weiter in den Ort.