Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen erwähnt in Bregenz kaum die Kunst. Stattdessen spricht er die großen Krisen an. So reagieren die Gäste.

20.07.2022 | Stand: 16:44 Uhr

Festspiele bedeuten Genuss und Leichtigkeit. In diesen Zeiten Festspielstimmung aufkommen zu lassen, ist gar nicht so einfach. Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der angereist ist, um am Mittwoch die Bregenzer Festspiele zu eröffnen, unternimmt kaum den Versuch. „Es tut gut, gemeinsam ein Stück Kultur zu genießen“, sagt er – dann spricht er von Armutsängsten, Energieknappheit, Krieg und Putin. Und die 1800 Festgäste stimmen immer wieder applaudierend zu.

