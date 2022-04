250 Jugendliche in Lindenberg bekommen Post von der Feuerwehr

Die Feuerwehr Lindenberg ist intensiv auf Nachwuchssuche. Denn demnächst tut sich eine Lücke auf.

24.04.2022 | Stand: 08:00 Uhr

Etwa 250 Mädchen und Buben zwischen zwölf und 14 Jahren bekommen in Lindenberg demnächst Post. Absender: die Feuerwehr. Sie geht mit einem Einladungsschreiben auf Nachwuchssuche. Und am 3. Mai ist ein Infotag.

„Aktuell sind wir mit 24 Leuten in der Jugendfeuerwehr sehr gut dabei“, sagt Jugendwart Johannes Weigl. Allerdings werde sich die Altersstruktur in den nächsten beiden Jahren ändern. Gut ein Drittel der Jugendlichen wird in den Aktivenbereich wechseln. Es gelte jetzt schon, die Weichen zu stellen, um diese Lücken zu füllen. Denn: „Unser Ausbildungskonzept lebt von dieser Größe“, sagt Weigl.

Der Feuerwehrnachwuchs probt an zwei Dienstagen im Monat

Die Jugendfeuerwehr in Lindenberg ist in zwei Gruppen unterteilt (zwölf bis 16 Jahre, 16 bis 18 Jahre), die an zwei Dienstagen im Monat nacheinander üben. Die Jüngeren erlernen das Grundhandwerk und Dinge wie Erste Hilfe, die Älteren lernen bereits den Umgang mit Spezialgeräten wie Drehleiterkorb oder hydraulischen Rettungsgeräten. Um die Ausbildung kümmern sich neben Jugendwart Johannes Weigl, 26 Jahre alt und seit 2014 im Amt, ein achtköpfiges Team sowie zusätzlich Gruppenführer und Maschinisten.

Johannes Weigl, Jugendwart der Feuerwehr Lindenberg Bild: Feuerwehr

Eine solche Werbeaktion hatte die Feuerwehr bereits 2019 durchgeführt. Danach kam Corona. Das hat für eine kleine Lücke gesorgt. „Während der Pandemie war es schwierig, auszubilden“, sagt Kommandant Marcus Schneider.

Er und Weigl hoffen, dass durch die Werbeaktion ein gutes Dutzend Nachwuchskräfte gewonnen werden können. Das würde den zu erwartenden altersbedingten Aderlass bei der Jugendfeuerwehr kompensieren.

Eine Feuerwehr muss ihren Nachwuchs selbst ausbilden

Lesen Sie auch

Tiffany Schief ist Kreisjugendfeuerwehrwartin im Kreis Lindau Feuerwehr

Die Feuerwehr hat dabei ganz bewusst die Jüngeren im Blick – um gleich langfristig für Nachwuchs zu sorgen. „Die Jugendfeuerwehr ist das Haupt-Input für die Aktiven“, stellt Schneider klar. Mit anderen Worten: Die Wehr muss selbst ausbilden, um neue Mitglieder zu gewinnen. Dass jemand zuzieht, kommt nur sehr vereinzelt vor. Hingegen liegt die Übertrittsquote von der Jugend zu den Erwachsenen bei nahezu 100 Prozent. „Wer 18 wird und dann noch in Lindenberg wohnt, der bleibt dann in der Regel auch dabei“, berichtet Schneider.

Lesen Sie dazu auch: Großbrand auf einem Bauernhof in Opfenbach verhindert

In Bayern darf man mit zwölf zur Feuerwehr und mit 16 bereits mit zu den Einsätzen. Allerdings nur außerhalb des Gefahrenbereichs. Die Jugendfeuerwehrler, die übrigens durch ein Dreieck auf dem Helm speziell gekennzeichnet sind, dürfen beispielsweise Hydranten aufdrehen. Zudem ist bei der Feuerwehr Lindenberg die Zahl der Jugendlichen, die mitausrücken dürfen, limitiert: maximal zwei pro Fahrzeug. Dafür bekommt aber jeder mit 16 schon einen eigenen Piepser.

Marcus Schneider, Kommandant der Lindenberger Feuerwehr. Bild: privat

Übrigens: Kommandant Marcus Schneider war selbst nie bei der Jugendfeuerwehr. Er ist erst mit 19 in die Feuerwehr eingetreten – ein seltener Fall. „Damals gab es aber auch noch keine spezielle Jugendfeuerwehr“, sagt er. Die gibt es Lindenberg erst seit gut 20 Jahren.